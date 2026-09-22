El mejor estreno de la Copa Atlántica de hockey hierba, en Mariñamansa

Equipos portugueses y gallegos se enfrentaron en la primera jornada de la Copa Atlántica de hockey hierba, una competición reservada para las categorías sénior así como la sub-13, tanto masculina como femenina

Las instalaciones del campo de Mariñamansa fueron testigo de la primera jornada de la Copa Atlántica de hockey hierba, una competición que enfrentó durante dos días a equipos de Galicia y Portugal, en categoría sénior y sub-13, tanto masculino como femenino.

Los clubes participantes fueron los lusos, Lousada y Benfica; y los gallegos, Albor, Athletic Coruña, Barrocás, Hércules, Ourensticks y Cidade de Ourense.

En categoría sénior masculina, el Barrocás ganó 5-3 al Lousada; el Cidade de Ourense venció 5-6 al Benfica en “shootouts”; el OurenSticks cayó en “shootouts” ante el Benfica; y el Lousada goleó 2-7 al Hércules. En femenina, el OurenSticks goleó 6-0 al Benfica; y el conjunto encarnado ganó en los “shootouts” al Athletic Coruña.

Sub-13

En el cuadro masculino, el Albor perdió 2-6 ante el Lousada y el Barrocás cayó 0-2 ante las portuguesas. En la femenina, el Ourensticks goleó 6-0 al Lousada y el Barrocás perdió 0-2 frente a las lusas. La segunda jornada se disputará en Portugal.