El Open Cidade de Ourense de tenis dio el golpe

Máire Grace Ryan Pías, ganadora en el cuadro femenino, golpea la bola durante la disputa de uno de los encuentros del Open Cidade de Ourense.

Iago Salvador Pita y Máire Grace Ryan Pías vencieron en la segunda edición del Open Cidade Ourense de Tenis, un torneo que reúne a promesas de la raqueta

Aumentando la temperatura según avanzaban las rondas, el segundo Open de Tenis Cidade de Ourense se cerró a lo grande. La cita, que repartió 5.000 euros en premios (1.000 para cada ganador), disfrutó a lo grande de sus finales, con la lucha por el título sobre la mesa.

En el cuadro femenino se cumplieron los pronósticos y a la final llegaron la primera y la segunda favorita. La victoria en PadelPrix A Zamorana se la quedó la compostelana Máire Grace Ryan Pías, que se impuso remontando a la asturiana Deva Raposo por 3-6,6-2 y 6-1, yendo de menos a más hasta acabar dominando con mano de hierro.

Dentro de la competición masculina, el triunfo cayó del lado del baionés Iago Salvador Pita, tercer cabeza de serie, que superó con relativa comodidad en la final en el Club Santo Domingo a Diego Blanco Reboredo, el número 4, en dos sets, 6-4 y 6-1.

El torneo ourensano reunió en las pistas a una treintena de tenistas, 20 chicos y 10 chicas, entre ellos a algunas de las más firmes promesas del tenis nacional en un evento puntuable para el Campeonato de España.