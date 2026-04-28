La Ourense Strade Termal no defraudó

La concurrida salida de la Ourense Strade Termal 2026 en el Hotel Balneario de Lobios, evento que alcanzó su novena edición por la Baixa Limia y el norte de Portugal.

El Hotel Balneario de Lobios fue testigo de la salida y la meta de una nueva edición de la Ourense Strade Termal. Una marcha cicloturista en la que se dieron cita más de 250 participantes, los cuáles pudieron optar por dos rutas de 115 kilómetros (gran fondo) y 80 (mini fondo) con tramos de "sterrato" en ambos casos, que son caminos de tierra compactada que añaden un carácter diferencial a esta carrera y que suman un total de 12 kilómetros.

La prueba arrancó en Lobios y pasó por Muíños, antes de tocar territorio portugués en Tourém y Pitoes das Junias, en Montalegre.

En cuanto a los ganadores, en gran fondo se impuso Diego Rodríguez (Montes do Deza), que paró el cronómetro en 04:30:16. Estuvo acompañado en el podio por Juan Fernández (Lasal Cocinas) y David Amador (Club Troupe), que llegaron a un segundo del vencedor. En categoría femenina se impuso María Martínez, seguida de Marta Ferreira y Cristian Menéndez.

En la prueba de mini fondo, los vencedores fueron Pablo Domínguez del Club Ciclista Lobios y Amira Simón, del Triatlón Atlántico.