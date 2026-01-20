El Ourense Volei Playa se cita con la élite española en la arena de Oira

Uno de los jóvenes jugadores del equipo ourensano remata en la red ante el intento de bloqueo de un rival del CIVP Lorca.

El Club Ourense Volei Praia ha hecho historia. El club ourensano debutó en la Liga Nacional y lo ha hecho con su equipo masculino. Fue como local, al enfrentarse al Centro Internacional de Voley Playa Lorca murciano el domingo en el Complexo Deportivo de Oira. El encuentro terminó con una derrota por 2-5, pero la entidad ourensana da un paso importante más en una trayectoria formativa y competitiva que le lleva a codearse con la élite nacional.

La primera jornada de Liga Nacional de voley playa arrancó en la mañana del domingo con siete encuentros programados entre el Club Ourense Volei Praia y el equipo del CIVP de Lorca.

Arrancó el primer partido con una victoria para los locales de Ourense, en un duelo muy disputado que finalmente cayó del lado gallego.

El segundo partido, también reñido, especialmente el primer set, puesto que se resolvió por 23-21), finalizó con un 0-2 para los visitantes.

En el tercer enfrentamiento, los jovencísimos jugadores ourensanos, que venían de un bronce nacional este verano, se midieron a promesas algo más veteranas del equipo de Lorca. Los locales pagaron caro los nervios iniciales y, pese a su esfuerzo, ese partido también terminó del lado murciano.

El cuarto partido fue emocionante, con cada set jugado por una pareja distinta. En el tie-break final, los de Lorca se llevaron la victoria por la mínima (1-2).

En el quinto encuentro, el primer equipo de Ourense consiguió una victoria muy trabajada, demostrando su gran nivel y que, a pesar de su juventud, está listo para competir contra cualquiera.

El sexto partido se saldó con un 0-2 para los de Lorca, imponiéndose físicamente sobre los más jóvenes de Ourense, mientras que en el séptimo partido Ourense llevó el juego al tie-break, en el que finalmente los murcianos se impusieron para completar el encuentro con el definitivo 2-5.

Jornada de gran voley playa, con mucha afluencia de público a pesar del frío.

Desde el club ourensano reconocen que “el resultado global de 2-5 no termina de reflejar bien la emoción y lo cerca que el equipo de Ourense estuvo de un resultado mucho más favorable”.

Esto deja al COVP con un punto en casa y con ambición para la próxima visita a Lorca, demostrando que el trabajo de base en Ourense sigue dando sus frutos.

Las chicas, en breve

El equipo femenino también debutará en una Liga Nacional que promete emociones fuertes y que servirá para que el voley playa ourensano dé un paso más en su cita con la élite nacional, ahora con la competición de clubes como atractivo.

Cantera

Cantera Ourense Volei Praia | COVP

El proyecto de cantera del Club Ourense Volei Praia “acelera” con esta doble presencia en la Liga Nacional. El domingo debutó el conjunto masculino y en breve lo hará el femenino. Lo hizo con una plantilla plagada de valores criados y creados en la arena de Oira, demostrando que la cantera ourensana está trabajando mucho y bien a la espera de nuevos éxitos.