El Pabellón CF, el mejor en el 12º torneo benjamín de fútbol Barbadás
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El conjunto blanquiverde se proclamó campeón en un torneo benjamín disputado en Os Carrís en el que se citaron 12 equipos
Una vez finalizadas las competiciones domésticas, comienzan a disputarse los torneos que ponen punto y final a la temporada. El campo de Os Carrís acogió el Torneo benjamín de Barbadás, organizado por el Concello y la EDC Barbadás con la colaboración de la UD Barbadás, donde se dieron cita 12 equipos (EDC Barbadás, EDC Xinzo, EDC Verín, Pabellón CF, CD La Purísima, Monforte, Ribadavia, Maceda, EDO Blanco Amor, UD Ourense, Velle y Bosco).
El triunfo fue para el Pabellón CF, que venció 3-0 al Barbadás en la final. Además, su jugador Maeloc Barreiro fue elegido el mejor del torneo. Mientras, el portero más destacado fue Noel Fernández, de la EDC Barbadás. En la fase de consolación se impuso el EDC Verín.
Los Datos
Fase Final
1º. Pabellón CF
2º. EDC Barbadás
3º. CD Velle
4º. CEDC Maceda
Fase Consolación
1º. EDC Verín
2º. EDC Barbadás “B”
3º. CF Monforte
4º. UD Ourense
Mejor jugador
Maeloc Barreiro (Pabellón CF)
Mejor portero
Noel Fernández (EDC Barbadás)
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