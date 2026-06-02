El Pabellón CF, el mejor en el 12º torneo benjamín de fútbol Barbadás

El conjunto blanquiverde se proclamó campeón en un torneo benjamín disputado en Os Carrís en el que se citaron 12 equipos

Una vez finalizadas las competiciones domésticas, comienzan a disputarse los torneos que ponen punto y final a la temporada. El campo de Os Carrís acogió el Torneo benjamín de Barbadás, organizado por el Concello y la EDC Barbadás con la colaboración de la UD Barbadás, donde se dieron cita 12 equipos (EDC Barbadás, EDC Xinzo, EDC Verín, Pabellón CF, CD La Purísima, Monforte, Ribadavia, Maceda, EDO Blanco Amor, UD Ourense, Velle y Bosco).

El triunfo fue para el Pabellón CF, que venció 3-0 al Barbadás en la final. Además, su jugador Maeloc Barreiro fue elegido el mejor del torneo. Mientras, el portero más destacado fue Noel Fernández, de la EDC Barbadás. En la fase de consolación se impuso el EDC Verín.