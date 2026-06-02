El Pabellón benjamín se proclamó campeón del Torneo de Barbadás.
El Pabellón benjamín se proclamó campeón del Torneo de Barbadás. | La Región

El Pabellón CF, el mejor en el 12º torneo benjamín de fútbol Barbadás

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El conjunto blanquiverde se proclamó campeón en un torneo benjamín disputado en Os Carrís en el que se citaron 12 equipos

Una vez finalizadas las competiciones domésticas, comienzan a disputarse los torneos que ponen punto y final a la temporada. El campo de Os Carrís acogió el Torneo benjamín de Barbadás, organizado por el Concello y la EDC Barbadás con la colaboración de la UD Barbadás, donde se dieron cita 12 equipos (EDC Barbadás, EDC Xinzo, EDC Verín, Pabellón CF, CD La Purísima, Monforte, Ribadavia, Maceda, EDO Blanco Amor, UD Ourense, Velle y Bosco).

El triunfo fue para el Pabellón CF, que venció 3-0 al Barbadás en la final. Además, su jugador Maeloc Barreiro fue elegido el mejor del torneo. Mientras, el portero más destacado fue Noel Fernández, de la EDC Barbadás. En la fase de consolación se impuso el EDC Verín.

Los Datos

Fase Final

1º. Pabellón CF

2º. EDC Barbadás

3º. CD Velle

4º. CEDC Maceda

Fase Consolación

1º. EDC Verín

2º. EDC Barbadás “B”

3º. CF Monforte

4º. UD Ourense

Mejor jugador

Maeloc Barreiro (Pabellón CF)

Mejor portero

Noel Fernández (EDC Barbadás)

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