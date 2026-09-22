Pasión sobre dos ruedas desde Luíntra en la Ribeira Cycling Road
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Más de 300 ciclistas llegados desde 18 provincias españolas participaron en la sexta edición de la Ribeira Sacra Cycling Road que tuvo su salida desde Luintra
Un año más y ya van seis, la Ribeira Sacra Cycling Road fue la gran protagonista en Luíntra con una prueba cicloturista en la que se dieron cita más de 300 ciclistas, un 25 por ciento más de participación, procedentes de 18 provincias españolas. Como es habitual, hubo dos rutas adaptadas a los diferentes niveles.
En la de larga distancia (110 kilómetros con un desnivel positivo acumulado de 2.400 metros) la victoria fue para Ubaldo Rodrígez, que paró el cronómetro en 04:27:20, seguido de Alejandro Carreira y Manuel Alberto Herbello. Mientras, en categoría femenina ganó Rebeca Filgueira, quien acompañada en el podio por Aida García y Fátima López.
En la prueba de media/mini distancia (90 kilómetros con un desnivel positivo de 1.800 metros) se impuso Miguel Silva, con un tiempo final de 03:48:33, mientras que la segunda posición fue para Enrique Rodríguez y la tercera para Ben López. En la modalidad femenina, trabajada victoria para Clara Ruiz, seguida de Pilar Rodríguez y Uxía López.
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