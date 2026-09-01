El podio de la clasificación general por clubes de la quinta regata provincial de piragüismo disputada en A Rúa.
El podio de la clasificación general por clubes de la quinta regata provincial de piragüismo disputada en A Rúa. | La Región

El Piragüismo Ourense dominó en A Rúa

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El equipo ourensano, Piragüismo Ourense, se llevó la general por equipos y consiguió diez victorias individuales en la regata provincial de San Martiño

El piragüismo provincial continúa aprovechando el buen tiempo para seguir sumando regatas en la Liga Ourensana-Copa Diputación de la temporada 2026.

El embalse de San Martiño (A Rúa) acogió la quinta prueba de la competición liguera, donde asistieron más de un centenar de palistas de la provincia.

La regata estuvo organizada por el Club Fluvial O Barco y la Federación Gallega de Piragüismo con la colaboración de la Diputación y el Concello de A Rúa.

La competición provincial tuvo un recorrido de 1.000 metros para los pre-benjamines, benjamines y alevines, 2.000 metros para los infantiles y 4.000 metros para los cadetes.

Los resultados

Dominio absoluto del Piragüsimo Ourense, que se impuso en la clasificación general por clubes tras conseguir diez victorias en las pruebas individuales.

El Fluvial Avión-Castrelo de Miño terminó segundo, mientras que el Club Náutico Ribeiro completó el podio. Además, la cuarta posición fue para el anfitrión Fluvial O Barco, la quinta para el Fluvial Allariz y la sexta para el SCD Fontefría de Muíños.

Todo ello en una jornada sin sobresaltos y en el que el piragüismo provincial volvió a demostrar que se encuentra en un gran momento.

Los ganadores

Cadetes

Nicolás Andrés

Lena González

Infantiles

Thiago Paz (A)

Ximena Teijeiro (A)

Gabriel Chávez (B)

Paola Louzao (B)

Benjamines

Guillermo Dacruz (A)

Hannah Carvajal (A)

Mauro Quintas (B)

Carla Varela (B)

Alevines

Nicolás Carbajal (A)

Jara Paz (A)

Asier Mora (B)

Ximena González (B)

Prebenjamines

Marco Tomasello

Maia Sophie Carbajal.

Clubes

1º. Piragüismo Ourense

2º. Fluvial Avión-Castrelo

3º. Náutico Ribeiro

4º. Fluvial O Barco

5º. Fluvial Allariz

6º. SCD Fontefría

El Piragüismo Ourense dominó en A Rúa
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