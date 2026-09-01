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El Piragüismo Ourense dominó en A Rúa
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El piragüismo provincial continúa aprovechando el buen tiempo para seguir sumando regatas en la Liga Ourensana-Copa Diputación de la temporada 2026.
El embalse de San Martiño (A Rúa) acogió la quinta prueba de la competición liguera, donde asistieron más de un centenar de palistas de la provincia.
La regata estuvo organizada por el Club Fluvial O Barco y la Federación Gallega de Piragüismo con la colaboración de la Diputación y el Concello de A Rúa.
La competición provincial tuvo un recorrido de 1.000 metros para los pre-benjamines, benjamines y alevines, 2.000 metros para los infantiles y 4.000 metros para los cadetes.
Dominio absoluto del Piragüsimo Ourense, que se impuso en la clasificación general por clubes tras conseguir diez victorias en las pruebas individuales.
El Fluvial Avión-Castrelo de Miño terminó segundo, mientras que el Club Náutico Ribeiro completó el podio. Además, la cuarta posición fue para el anfitrión Fluvial O Barco, la quinta para el Fluvial Allariz y la sexta para el SCD Fontefría de Muíños.
Todo ello en una jornada sin sobresaltos y en el que el piragüismo provincial volvió a demostrar que se encuentra en un gran momento.
Cadetes
Nicolás Andrés
Lena González
Infantiles
Thiago Paz (A)
Ximena Teijeiro (A)
Gabriel Chávez (B)
Paola Louzao (B)
Benjamines
Guillermo Dacruz (A)
Hannah Carvajal (A)
Mauro Quintas (B)
Carla Varela (B)
Alevines
Nicolás Carbajal (A)
Jara Paz (A)
Asier Mora (B)
Ximena González (B)
Prebenjamines
Marco Tomasello
Maia Sophie Carbajal.
Clubes
1º. Piragüismo Ourense
2º. Fluvial Avión-Castrelo
3º. Náutico Ribeiro
4º. Fluvial O Barco
5º. Fluvial Allariz
6º. SCD Fontefría
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