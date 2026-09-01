El Piragüismo Ourense dominó en A Rúa

El podio de la clasificación general por clubes de la quinta regata provincial de piragüismo disputada en A Rúa.

El equipo ourensano, Piragüismo Ourense, se llevó la general por equipos y consiguió diez victorias individuales en la regata provincial de San Martiño

El piragüismo provincial continúa aprovechando el buen tiempo para seguir sumando regatas en la Liga Ourensana-Copa Diputación de la temporada 2026.

El embalse de San Martiño (A Rúa) acogió la quinta prueba de la competición liguera, donde asistieron más de un centenar de palistas de la provincia.

La regata estuvo organizada por el Club Fluvial O Barco y la Federación Gallega de Piragüismo con la colaboración de la Diputación y el Concello de A Rúa.

La competición provincial tuvo un recorrido de 1.000 metros para los pre-benjamines, benjamines y alevines, 2.000 metros para los infantiles y 4.000 metros para los cadetes.

Los resultados

Dominio absoluto del Piragüsimo Ourense, que se impuso en la clasificación general por clubes tras conseguir diez victorias en las pruebas individuales.

El Fluvial Avión-Castrelo de Miño terminó segundo, mientras que el Club Náutico Ribeiro completó el podio. Además, la cuarta posición fue para el anfitrión Fluvial O Barco, la quinta para el Fluvial Allariz y la sexta para el SCD Fontefría de Muíños.

Todo ello en una jornada sin sobresaltos y en el que el piragüismo provincial volvió a demostrar que se encuentra en un gran momento.