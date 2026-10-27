El Programa Xogade avanza a toda velocidad en Ourense

El centro ecuestre en Sandiás y el área recreativa de Muíños acogieron las fases comarcales de A Limia y San Rosendo. El parque carballiñés disfrutó con la fase comarcal de orientación y la Praza Maior ribadaviense una promoción de pickleball

El Programa Xogade se ha puesto a dar zapatilla. Lo ha hecho con las fases comarcales de campo a través que el pasado jueves se desarrollaron en el hipódromo Antela, en Sandiás, así como en el Complexo de O Corgo, en Muíños. Las citas de las agrupaciones deportivas escolares de A Limia y San Rosendo reunieron a centenares de atletas desde la categoría benjamín hasta la cadete, pasando por la benjamín y la infantil.

En O Corgo, más allá de las clasificaciones individuales, los dos primeros equipos consiguieron plaza para el Campeonato Provincial. En la categoría benjamín masculino fue primero el CEIP O Ruxidoiro de barbadás y segundo el Sagrado Corazón de Celanova. En la benjamín femenina lideró el CEIP Saco e Arce de Toén y segundo O Ruxidoiro de Barbadás.

En alevines, en chicos ganó por equipos O Ruxidoiro y segundo el Curros Enríquez de Celanova. En chicas venció O Ruxidoiro y segundo el Saco e Arce de Toén.

En la infantil, triunfo en categoría masculina para O Ruxidoiro y segunda plaza del Sagrado Corazón. En féminas lideró el CPR Sagrado Corazón y segundo el Curros Enríquez de Celanova.

Y en la categoría cadete, triunfo por equipos en chicos el Aquis Querquernis de Bande, con el Sagrado Corazón de Celanova segundo.

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Actividades en O Carballiño y Ribadavia

El deporte escolar coge velocidad de crucero y las actividades, tanto competitivas como promocionales, llegan a diferentes puntos de la geografía provincial. Dos de las citas más recientes tuvieron lugar en el parque municipal de O Carballiño, que disfrutó de la fase comarcal de orientación de la Agrupación Deportiva Escolar Arenteiro, así como en la Praza Maior de Ribadavia, con una jornada de promoción de pickleball.

La prueba en O Carballiño, organizada por el Limiactiva, fue multitudinaria, al contar con la presencia de alrededor de tres centenares de escolares en las categorías infantil y cadete, tanto masculina como femenina.

En cuanto a los resultados, el podio en infantil masculino estuvo dominada por Francisco José Vázquez, del Vila do Arenteiro, con un tiempo de 24:33. Le siguió su compañero de centro Hugo Pereira González, segundo con 31:58, mientras que Mateo Sobrino Prieto, del Antonio Faílde de Coles, finalizó tercero con 32:25.

En infantil femenina triunfó Elisa Seijo Barreiro, del Vila do Arenteiro, con un crono de 44:58, seguida de dos alumnas del Antonio Faílde de Coles, Amelia Pérez González, segunda con 48:12 y Clara Pereira Bouzo, tercera con 48:40.

En cadete masculino, triplete del CPI Antonio Faílde, con Eric Vázquez Cuervo liderando la tabla con un tiempo de 20:11, Pablo González Nogueiras segundo con 20:30 y Pedro Mazaira Gil tercero con 22:16.

Lo mismo, en cadete femenina, con Inés Serra Chouza primera con 29:39, Lara García Fernández segunda con 35:35 y Lucía Rodríguez González tercera con 41:26.