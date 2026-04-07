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Pumptrack con +Deporte La Región

BMX Y BTT

El pumptrack es el próximo protagonista de las actividades +Deporte La Región. La cita es el circuito de Pumptrack del Parque das Letras del barrio de O Couto.

11 abr

Detalles del evento

Streetpark de O Couto
11 abr
10:30 horas
Presencial
Yo BTT
Pumptrack con +Deporte La Región | La Región

Continúan las actividades de + Deporte La Región con las que se pretende fomentar la práctica de la actividad deportiva en la provincia. Esta vez el turno es para uno de los deportes más de moda en la provincia, el pumptrack

De la mano de Maese Riders se organiza está jornada para BMX y BTT . La cita es el sábado 11 de abril a las 10:30 horas en el Parque das Letras donde se encuentra el Pumptrack de O Couto. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 10 de abril a las 12:00 horas

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