BMX Y BTT
Pumptrack con +Deporte La Región
BMX Y BTT
Detalles del evento
Continúan las actividades de + Deporte La Región con las que se pretende fomentar la práctica de la actividad deportiva en la provincia. Esta vez el turno es para uno de los deportes más de moda en la provincia, el pumptrack
De la mano de Maese Riders se organiza está jornada para BMX y BTT . La cita es el sábado 11 de abril a las 10:30 horas en el Parque das Letras donde se encuentra el Pumptrack de O Couto. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 10 de abril a las 12:00 horas
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