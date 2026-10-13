Roller, Meigas y Unity se reparten títulos en el Campeonato Gallego de Pump track

Foto de familia de las y los participantes en el Campeonato Gallego de patinaje en la modalidad de pumptrack.

La espectacular modalidad de patinaje pumptrack disfrutó de su Campeonato Gallego en el Complexo Deportivo de Monterrei. El Roller Ourense, que fue el anfitrión, lideró también el medallero, con una decena de podios y cuatro títulos. Los otros tres en liza también se quedaron en ourense, puesto que el Unity Blading conquistó dos, los de los hermanos César (mejor tiempo de todo el día, con 24,129) y Samara Fernández Blanco en las categorías sénior masculina y júnior femenina. El otro entorchado autonómico se lo quedó Carla Fernández Iglesias, del Meigas Rodas.

El Roller Ourense llevó a lo más alto a tres chicas, la benjamín Sara López, la alevín Valeria Casas y la infantil Aroa Campos (la mejor de todas las chicas, con 27,938), y al infantil Enzo Alonso.