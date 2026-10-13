Roller, Meigas y Unity se reparten títulos en el Campeonato Gallego de Pump track
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Los clubes ourensanos de patinaje lideraron el medallero del Campeonato Gallego de pump track desarrollado en el Complexo de Monterrei
La espectacular modalidad de patinaje pumptrack disfrutó de su Campeonato Gallego en el Complexo Deportivo de Monterrei. El Roller Ourense, que fue el anfitrión, lideró también el medallero, con una decena de podios y cuatro títulos. Los otros tres en liza también se quedaron en ourense, puesto que el Unity Blading conquistó dos, los de los hermanos César (mejor tiempo de todo el día, con 24,129) y Samara Fernández Blanco en las categorías sénior masculina y júnior femenina. El otro entorchado autonómico se lo quedó Carla Fernández Iglesias, del Meigas Rodas.
El Roller Ourense llevó a lo más alto a tres chicas, la benjamín Sara López, la alevín Valeria Casas y la infantil Aroa Campos (la mejor de todas las chicas, con 27,938), y al infantil Enzo Alonso.
Ganadores
Benjamín Femenina
Sara López Fernández 32,619 s. (Roller Ourense)
Alevín Femenina
Valeria Casas Cid 30,042 (Roller Ourense)
Infantil Femenina
Aroa Campos López 27,938 (Roller Ourense)
Juvenil Femenina
Carla Fernández 28,715 (Meigas Rodas)
Júnior Femenina
Samara Fernández 28,238 (Unity Blading)
Infantil Masculino
Enzo Alonso Caneda 30,322 (Roller Ourense)
Sénior Masculino
César Fernández Blanco 24,129 (Unity Blading)
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