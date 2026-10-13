Foto de familia de las y los participantes en el Campeonato Gallego de patinaje en la modalidad de pumptrack.
Foto de familia de las y los participantes en el Campeonato Gallego de patinaje en la modalidad de pumptrack. | Cedida

Roller, Meigas y Unity se reparten títulos en el Campeonato Gallego de Pump track

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Los clubes ourensanos de patinaje lideraron el medallero del Campeonato Gallego de pump track desarrollado en el Complexo de Monterrei

La espectacular modalidad de patinaje pumptrack disfrutó de su Campeonato Gallego en el Complexo Deportivo de Monterrei. El Roller Ourense, que fue el anfitrión, lideró también el medallero, con una decena de podios y cuatro títulos. Los otros tres en liza también se quedaron en ourense, puesto que el Unity Blading conquistó dos, los de los hermanos César (mejor tiempo de todo el día, con 24,129) y Samara Fernández Blanco en las categorías sénior masculina y júnior femenina. El otro entorchado autonómico se lo quedó Carla Fernández Iglesias, del Meigas Rodas.

El Roller Ourense llevó a lo más alto a tres chicas, la benjamín Sara López, la alevín Valeria Casas y la infantil Aroa Campos (la mejor de todas las chicas, con 27,938), y al infantil Enzo Alonso.

Ganadores

Benjamín Femenina

Sara López Fernández 32,619 s. (Roller Ourense)

Alevín Femenina

Valeria Casas Cid 30,042 (Roller Ourense)

Infantil Femenina

Aroa Campos López 27,938 (Roller Ourense)

Juvenil Femenina

Carla Fernández 28,715 (Meigas Rodas)

Júnior Femenina

Samara Fernández 28,238 (Unity Blading)

Infantil Masculino

Enzo Alonso Caneda 30,322 (Roller Ourense)

Sénior Masculino

César Fernández Blanco 24,129 (Unity Blading)

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1/21 Roller, Meigas y Unity se reparten títulos en el Campeonato Gallego de Pump track | José Paz
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