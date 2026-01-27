215 DEPORTISTAS EN ACCIÓN
Rumbo al Provincial de bádminton desde Maquiáns
La competición de bádminton del Programa Xogade sigue quemando etapas. La más reciente ha sido la final comarcal en la Agrupación Deportiva Escolar de O Ribeiro, en el Pabellón Municipal de Maquiáns con 215 deportistas en las categorías benjamín y alevín. Esta última, la de los “mayores”, era clasificatoria para el Campeonato Provincial a celebrar en Ourense en mayo.
En los cuadros de la categoría más joven, en el benjamín femenino, la clasificación la lideró Nela Gómez Tapias (CEIP Ribadavia), segunda fue Sara Álvarez Oliveira (Otero Novas Cortegada), tercera Sabela Fernández Otero (Pena Corneira Carballeda de Avia) y cuarta Eva Taibo Gulín (CEIP Ribadavia). En benjamín masculino fue primero Francisco de la Llave Álvarez (Ribadavia), segundo Tiago Osorio Sendín (Cortegada), tercero Teo Rodríguez Gándara (Ribadavia) y cuarto Diego González Vidal (Ribadavia).
En las categorías alevines, en el cuadro femenino primera plaza de Martina Ginel Ruis (San Salvador de Arnoia), segunda Aranza Laprea Cedeño (Ribadavia), tercera Paula Méndez Feijóo (Cortegada) y cuarta Mía Valentina Benedetto Padrón (Carballeda de Avia). En chicos lideró Ézaro Rodríguez Vázquez (Ribadavia), segundo Miguel Fernández Canitrot (Cortegada), tercero Mario Álvarez González (Arnoia) y cuarto Brandon Ezequiel García Salinas (Otero Novas de Cortegada).
Fiesta del bádminton en la Agrupación Deportiva Escolar O Ribeiro, competición que llevó a los podios en las categorías benjamín y alevín a jóvenes deportistas del CEIP Plurilingüe Ribadavia, CEIP Plurilingüe Otero Novas de Cortegada, CEIP Pena Corneira de Carballeda de Avia y del CEIP San Salvador de Arnoia. Esta fase final comarcan que tuvo lugar en el polideportivo Maquiáns de Ribadavia reunió a 215 escolares, 111 pertenecientes a las categorías alevines y 104 en las benjamines. La actividad se desarrolló en dos días, el martes y el jueves, comenzando a las diez de la mañana y finalizando alrededor de la una de la tarde. Ahora ya toca pensar en el Campeonato Provincial.
215 DEPORTISTAS EN ACCIÓN
Rumbo al Provincial de bádminton desde Maquiáns
