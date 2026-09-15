Superando todas las barreras posibles en Toén durante la Uros Race

Ponienda a prueba los brazos para superar uno de los exigentes obstáculos que había a lo largo del recorrido.

La Uros Race de Toén puso a prueba la resistencia y la valentía de unos deportistas que aceptaron un reto de categoría

Un examen de altura para los que dieron el “sí quiero”. La Uros Race, celebrada en el Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén, puso a prueba a las decenas de valientes que tomaron parte en las diferentes categorías en liza: élite, starter y popular. Por delante, siete kilómetros de esfuerzo con 40 obstáculos variados a superar.

Dentro de la categoría reina, la élite, el ganador fue Daniel Buño, que marcó un tiempo de 43:32 para superar, en un final apretado, a Adrián Suárez, que empleó dos segundos más. Daniel Suso, con 47:53, completó el podio de honor. En el cuadro femenino, Verónica Vázquez se hizo con el triunfo gracias a su 55:56. No muy lejos llegó Alba Elvira Palacios, segunda, con 56:06, mientras que Guadalupe Álvarez fue tercera con 01:03:16.

Por equipos, CiclónTeam se hizo con la primera posición, escoltado en los puestos de honor por Helitranstornados y por A Tribu do Barrio.

Ellos y ellas fueron protagonistas de una intensa jornada deportiva celebrada entre un ambiente de camaradería entre los que sufren para disfrutar.