Fernando Alonso renueva con Aston Martin y seguirá en la Fórmula 1 con 46 años

Fernando Alonso seguirá compitiendo en la Fórmula 1 la próxima temporada. El piloto asturiano ha renovado su contrato con Aston Martin, escudería en la que milita desde 2023 y con la que afrontará una nueva campaña en el Campeonato del Mundo, según ha confirmado este martes el equipo británico.

"El equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1 se complace en confirmar que Lance Stroll y Fernando Alonso continuarán como pilotos de la escudería, tras haber ampliado sus contratos de larga duración", ha anunciado Aston Martin a través de un comunicado oficial.

La formación británica destaca que Alonso y Stroll constituyen la pareja de pilotos con mayor experiencia de la parrilla y confía en que ambos continúen aportando sus conocimientos sobre competición y desarrollo técnico.

"Ambos seguirán aportando a Aston Martin un valioso bagaje de conocimientos sobre competición y una gran perspectiva técnica, a medida que el equipo avanza en su labor de cara a la temporada 2026 y el futuro", señala la escudería.

Aston Martin considera que la continuidad de sus dos pilotos refleja su motivación y confianza en el proyecto deportivo y en sus socios técnicos.

Con esta renovación, Fernando Alonso disputará su vigesimoquinta temporada en la Fórmula 1 con 46 años, prolongando su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.