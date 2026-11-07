Galería | La Ribeira Sacra se vuelca con una edición más de su rally, en fotos
13 EDICIÓN
La velocidad, la emoción y el rugido de los motores fueron los protagonistas de una nueva edición del Rally Ribeira Sacra, que volvió a reunir a pilotos y aficionados en las carreteras de la comarca durante dos jornadas de competición.
El Rally Ribeira Sacra congregó a decenas de participantes y cientos de aficionados del automovilismo para disfrutar de su décimo tercera edición. Una cita que comenzó el viernes con la especial y tuvo el cierre durante la gran jornada del sábado.
Recorriendo los sectores de Baños de Molgas, A Tapada-Luintra, Castro-Lobaces y Melias-Luintra (este último a doble pasada), todo impulsado por Escudería Luíntra y que también incluyó en su cuadro competitivo el V Memorial Roberto Soto y el apartado del Trofeo Historic.
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