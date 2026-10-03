Galería | Lobios disfruta con un rallysprint más

Lobios volvió a convertirse en punto de encuentro para los aficionados al motor con la segunda edición de su rallysprint, una prueba que llevó la emoción de la competición a las carreteras del municipio ourensano con cuatro tramos y 37,5 kilómetros de recorrido.

Lobios volvió a rugir con la segunda edición de su rallysprint, una prueba que reunió a decenas de pilotos y aficionados en las carreteras del municipio ourensano. La competición se desarrolló sobre cuatro tramos y un recorrido total de 37,5 kilómetros, en una jornada marcada por la presencia de público a lo largo del trazado.

Desde primera hora de la mañana, numerosos aficionados se desplazaron hasta los puntos habilitados para seguir la prueba, muchos de ellos en familia, para disfrutar de los vehículos en competición y de una jornada de motor que dejó imágenes de velocidad y espectáculo.

La cita permitió a los participantes afrontar un recorrido exigente y a los espectadores seguir de cerca el desarrollo de una prueba que, tras celebrar su segunda edición, empieza a hacerse un hueco entre las citas del automovilismo en la provincia de Ourense.

El rallysprint de Lobios cierra así una nueva edición con la mirada puesta ya en su continuidad y en seguir consolidándose dentro del calendario de pruebas de motor de la provincia.