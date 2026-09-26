Muere una copiloto tras un accidente en el Rally de Llanes

Los servicios de emergencia en la zona tras el accidente registrado en el Rally de Llanes.

La mujer copiloto ha fallecido este sábado tras sufrir un grave accidente durante la disputa del Rally Villa de Llanes, prueba puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes. El vehículo en el que competía se salió de la carretera en el tramo de El Mazucu y terminó incendiándose.

Barreiro viajaba en un BMW 325i de la Escudería Villa de Llanes, pilotado por Germán Romano. El coche se salió de la carretera poco después de iniciar el tramo y el incendio se produjo prácticamente de inmediato. El piloto consiguió salir del habitáculo y fue evacuado con quemaduras, mientras que la copiloto no pudo abandonar el vehículo.

El accidente se produjo durante el segundo paso por El Mazucu, en el tramo nueve de la prueba. Tras confirmarse el fallecimiento de la copiloto, la dirección de carrera decidió suspender de inmediato el rally y cancelar los tramos que quedaban por disputar.

Relacionado Muere el piloto Jesús López tras un grave accidente en la Subida de Taboadela

El hermano de la víctima también competía

La tragedia tiene además una circunstancia especialmente dolorosa. Pablo Barreiro, hermano de Soraya, también participaba en el Rally Villa de Llanes y llegó al lugar del accidente poco después de producirse el siniestro.

La organización comunicó la suspensión definitiva de la prueba como muestra de respeto hacia la víctima y sus familiares. Los participantes regresaron al parque cerrado sin completar los tramos restantes.

El Rally Villa de Llanes, que celebra este año su 49ª edición, había comenzado el viernes y tenía prevista su conclusión este sábado. La prueba forma parte del calendario del Supercampeonato de España de Rallyes.

El automovilismo asturiano vuelve a quedar marcado por una tragedia. En 2021, otro accidente durante el Rally Villa de Llanes provocó la muerte del piloto Jaime Gil y su copiloto Diego Calvo.