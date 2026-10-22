El Rallymix de Barbadás, con los motores a punto

El Rallymix de Barbadás se prepara para lo bueno. Este fin de semana celebrará su duodécima edición, que desde este año llevará el nombre de Olaya Villanueva, hermana de Juan Carlos Villanueva, conocido como Marabú, presidente de la Escudería Barbadás y uno de los impulsores de la prueba y del automovilismo gallego. La cita, que fue presentada de forma oficial, será puntuable para el Campeonato Gallego de Rallymix y contará con cinco pruebas por un trazado mixto de tierra y asfalto, tres durante el sábado y dos más el domingo.

“É a única proba que persiste, que pervive, despois de que se creara este campionato galego. Iso fala da calidade, do esforzo e da capacidade organizativa”, destacó el alcalde del municipio, Xosé Carlos Valcárcel, que felicitó a la escudería por el trabajo realizado. El regidor de Barbadás destacó también la transcendencia deportiva de la cita: “Aquí, como outros anos, vaise decidir quen vai ser o¡ campión ou campioa de Galicia”.

En la presentación también intervinieron Pepe Sampayo, miembro de la Escudería Barbadás; el diputado provincial y presidente del Inorde, Rosendo Fernández; la directora territorial de la Consellería de Presidencia en Ourense, Beatriz Fernández; el presidente de la Federación Galega de Automovilismo, Antonio Rodríguez Troitiño y el propio Marabú.

Continuidad

La organización conservará el recorrido del año pasado. Según explicó Pepe Sampayo, comienza sobre asfalto, pasa por el núcleo de Sobrado y acaba también sobre asfalto en el núcleo de Barbadás. El reglamento establece un tramo cronometrado de 7,93 kilómetros de tierra y asfalto, dentro de un recorrido total de 9,25 kilómetros que incluye las zonas de presalida, desaceleración y los espacios de parque y asistencia. “O tramo chamou a atención a pilotos, equipos e afeccionados pola súa espectacularidade, polo seu trazado e polo seu piso”, destacó Sampayo.

La primera prueba cronometrada comenzará en la jornada del sábado a las 12:00 horas, seguida de las previstas para las 14:30 y las 17:00 horas. El domingo 25 se disputarán las dos restantes, a las 9:30 y a las 11:30 horas. La publicación de los resultados está programada para las 13.00 y la entrega de premios y trofeos, prevista para las 14:00 horas en el Museo de la Gaita.