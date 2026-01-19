Más de 500 participantes en los cursos de formación Agrupación Carbosam

Los resultados del obradoiro de empleo Agrupación Carbosam 2024 han tenido un impacto positivo, según ha subrayado el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, durante su visita a las reformas ejecutadas en Maside en el marco de esta iniciativa, acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo y por el alcalde del municipio, José M. Iglesias.

El programa estuvo respaldado por el gobierno autonómico con una inversión global próxima a los 430.000 euros. A lo largo de sus nueve meses de duración, veinte personas se formaron a través de este modelo que combinaba práctica laboral y formación teórica en las especialidades de albañilería de fábricas y cubiertas y acabados rígidos y urbanización. Gracias a ello se llevaron a cabo actuaciones de rehabilitación en distintos puntos de Maside y Boborás, así como el acondicionamiento de la calle Loureiro en O Carballiño.

Se realizaron tareas de rehabilitación y puesta en valor de lavaderos, fuentes y entornos en distintos núcleos de Maside

González explicó que Carbosam 2024 forma parte de los 87 obradoiros duales beneficiados en la convocatoria autonómica del año pasado, para los que la Xunta destinó más de 36 millones de euros. En la provincia de Ourense se movilizaron 27 iniciativas que beneficiaron a más de 500 personas.

Los obradoiros de emprego apoyan especialmente a quienes enfrentan mayores dificultades de inserción laboral. De esta forma, más allá de mejorar las competencias profesionales de los participantes, la capacitación tiene un impacto social real.

La convocatoria de este año está aún en fase de resolución, pero González adelantó que su presupuesto sube hasta los 48,1 millones de euros y que se reforzará la vertiente práctica de los programas.