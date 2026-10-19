Un programa busca apoyar a emprendedores de Monterrei

El itinerario territorial GreenHub Verín-Monteval busca impulsar nuevos proyectos empresariales, favorecer la innovación en el sector agroalimentario y contribuir a dinamizar el territorio y la conservación del paisaje. Pertenece al XV Programa de Apoyo a Empresas Agroalimentarias, creado por la Fundación Juana de Vega y que abría el plazo de inscripción a emprendedores de A Gudiña, A Mezquita, Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Riós, Verín, Vilardevós y entorno.

La Fundación Juana de Vega pondrá a disposición de los inscritos en esta zona, muy castigada por los incendios forestales, el conocimiento y las capacidades acumuladas en quince años. “Como argumentamos en el I Foro Territorio Rural Resiliente, un territorio rural no se construye solo con mapas o diagnósticos, sino con personas, actividad económica y comunidades locales activas”, indicaron desde la Fundación.

Los interesados podrán inscribirse en el GreenHub Verín-Monteval y en el resto de Galicia hasta el 8 de diciembre, pudiendo participar iniciativas de los sectores agroalimentario (producción, transformación y comercialización), forestal, bioeconomía, marisquero y pesquero, así como proyectos de base tecnológica y servicios de apoyo a estas actividades. En la edición general, las iniciativas deberán estar localizadas en Galicia y, en el caso del citado GreenHub Verín-Monteval, en los diez concellos de la zona y alrededores.

Hay dos modalidades. La primera, “Emprendimiento”, está orientada a crear nuevas empresas, sucesiones o recuperación de negocios famliares. Su objetivo es acompañar en el desarrollo de un plan que permita definir estratégicamente la empresa o proyecto, facilitando su implantación en el mercado con garantías de éxito.

La segunda modalidad, “Crecimiento y Consolidación”, fue diseñada para autónomos, micropymes y pymes ya existentes y busca ayudar a mejorar el funcionamiento de sus negocios, apoyando en aquellas áreas que necesiten un impulso o refuerzo. Se centrará en aspectos como análisis de mercado, nuevas propuestas de valor, organización corporativa, investigaciones de mercado, planes de financiación o comerciales, comunicación y marketing.

El Polo de Emprendemento de Verín organiza una actividad en Vilaza

La colaboración de la organización de la cita deportiva A Media do Camiño -que se desarrollará el 25 de octubre en los municipios de Laza, Castrelo do Val y Monterrei- y el Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego de Verín organizó la actividad denominada “Roteiro. Emprendemento, cultura, deporte e turismo na Media do Camiño”. Fue programada para el día anterior, 24 de octubre, entre las 9,30 y las 19,30 horas.

“Ao longo da xornada do 24 de outubro abordaremos como o emprendemento, a cultura, o deporte e o turismo poden contribuir ao desenvolvemento económico e territorial, xerando oportunidades para os negocios locais e favorecendo a colaboración entre os distintos axentes da contorna”, apuntan desde el Polo de Emprendemento. La actividad arrancará con varias ponencias en Vilaza y continuará con degustaciones en Castrelo do Val y Laza, siendo las plazas limitadas.