Evolucionan favorablemente la menor y los otros cuatro heridos del accidente en el Descenso de Carrilanas de Muíños

Las cinco personas que resultaron heridas este pasado sábado durante el IX Descenso de Carrilanas de Muíños, en la provincia de Ourense, evolucionan favorablemente, según ha confirmado el alcalde del municipio, Plácido Álvarez.

Cuatro de los afectados permanecen ingresados en el hospital, entre ellos una menor que sufrió lesiones de consideración, mientras que la quinta víctima continúa recuperándose desde su domicilio.

El regidor ha trasladado, en declaraciones a Europa Press, la disposición del Concello para prestar toda la ayuda necesaria tanto a los heridos como a sus familias. "Estamos siempre del lado de los lesionados", ha subrayado.

Una carrilana se salió del circuito

El accidente se produjo sobre las 12.30 horas del sábado, cuando una de las carrilanas participantes se salió del recorrido durante la prueba y terminó arrollando a varias personas que seguían el evento desde la Praza do Concello.

Tras recibir el aviso, el 112 Galicia movilizó un amplio dispositivo de emergencias integrado por el 061, el GES de Muíños y la Guardia Civil de Tráfico.

Como consecuencia del siniestro, cinco personas resultaron heridas. Cuatro de ellas tuvieron que ser evacuadas a centros hospitalarios y, en el caso de la menor, fue necesario el traslado en un helicóptero medicalizado debido a la gravedad de las lesiones.