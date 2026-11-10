Al menos 11 muertos y más de 50 heridos por un accidente en cadena con 80 vehículos afectados en Bulgaria

El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, ha confirmado este martes que al menos once personas han muerto y otras 51 han resultado heridas en un accidente de tráfico en cadena registrado en la autopista de Trakia, cerca de la localidad de Zimnitsa, en la provincia de Yámbol, y en el que se han visto involucrados unos 80 vehículos. La situación ha llevado a los miembros del Gabinete búlgaro a cancelar su agenda y movilizar a los servicios de emergencia, los equipos médicos y también a personal del Ejército, según informaciones de la agencia de noticias búlgara Novinite.

Radev ha descrito lo sucedido como un "día negro para todos en Bulgaria" y ha indicado que este miércoles se declarará un día de luto nacional para honrar a las víctimas. Además, ha confirmado que visitará junto a la ministra de Sanidad, Katia Ivkova, a los heridos que se encuentran ingresados en los hospitales de Burgas, Sliven y Yámbol.

En este sentido, ha trasladado las condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos y ha agradecido el trabajo realizado a los servicios de emergencias y los ciudadanos que han acudido al lugar de los hechos a ofrecer ayuda en "una situación climatológica extremadamente complicada", dada la baja visibilidad provocada por la niebla.

"Espero que la situación de los heridos se estabilice y que no haya más víctimas mortales que lamentar", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que las autoridades han adoptado todas las medidas necesarias para transportar a los heridos y ofrecerles el tratamiento médico necesario.

Reunión con Von der Leyen

En el momento en que se produjeron los hechos, el primer ministro se encontraba viajando a la ciudad de Varna, donde se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que ha dado posteriormente las gracias por el apoyo mostrado tras el accidente.

"Quiero dar las gracias a Von der Leyen por su comprensión a la hora de cambiar la agenda por este motivo. Hemos recibido noticias sobre la tragedia, que ha provocado la pérdida de tantas vidas, cuando estábamos a bordo del avión de camino a Varna", ha señalado. Además, ha explicado que ha ordenado al ministro del Interior, Ivan Demerdzhiev, viajar a Burgas, situada más al sur, en uno de los aviones del Gobierno para utilizarlo para el traslado de heridos a hospitales de Sofía, la capital, "si fuera necesario".

Dado que la mayoría de los heridos han sido ingresados en hospitales de Sliven y Yambol, el Ministerio de Defensa ordenó el traslado de dos aeronaves desde Burgas a la base aérea de Bezmer, cerca de Yámbol. "Inmediatamente después de concluir mi reunión con Von der Leyen, el ministro de Defensa y yo partiremos hacia Burgas, Sliven y Yámbol", ha explicado Radev, que ha añadido que tiene previsto visitar las zonas afectadas tras cancelar los compromisos pendientes en Varna.

Previamente, la presidenta de la Comisión Europea expresó sus "más sentidas condolencias a las familias de quienes han perdido la vida y a todo el pueblo búlgaro". "Mi respeto para los equipos de rescate. Están atravesando un momento trágico, y comprendo perfectamente los cambios en la agenda durante mi visita", ha aclarado.