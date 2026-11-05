Al menos 15 aviones reciben amenazas de bomba y aterrizan de emergencia en aeropuertos europeos

Al menos 15 aviones de pasajeros han recibido este jueves amenazas de bomba mientras sobrevolaban el espacio aéreo europeo, lo que ha obligado a activar los protocolos de seguridad y, en varios casos, a realizar aterrizajes de emergencia o desvíos a otros aeropuertos. Las alertas han afectado a vuelos con destino a ciudades de distintos países y han provocado intervenciones de las fuerzas de seguridad y de equipos especializados.

Los incidentes se han registrado en aeronaves de distintas compañías europeas. Tres aviones han aterrizado en Bulgaria: dos procedentes de Copenhague y Madrid han llegado a Sofía, mientras que otro, que volaba desde Londres, ha sido desviado a Plovdiv. Uno de los casos más destacados ha sido el de un vuelo de Aer Lingus entre Dublín y Roma, que ha tenido que desviarse a la base aérea francesa de Évreux. El avión, un Airbus A320 con 151 pasajeros y seis tripulantes, aterrizó sin incidentes y fue inspeccionado por los equipos de artificieros, que no encontraron ningún elemento sospechoso.

También se han visto afectados dos vuelos de Finnair que habían partido de Helsinki. Uno de ellos, con destino a Roma, fue escoltado por la Fuerza Aérea italiana hasta su aterrizaje, mientras que el otro, operado por Jettime, llegó sin problemas a Viena. La compañía polaca LOT ha informado de que uno de sus vuelos, que cubría la ruta entre Varsovia y Bruselas, aterrizó con normalidad después de recibir un aviso de seguridad. Otro aparato de la misma aerolínea, que tenía previsto volar a París, fue detenido cuando se dirigía a la pista y sus pasajeros fueron trasladados a otro avión por precaución.

Cuatro vuelos con destino a Praga también comunicaron amenazas, según informó la Policía de República Checa. Los agentes llevaron a cabo las comprobaciones previstas y no encontraron explosivos en ninguno de los aparatos.

A estos incidentes se suman dos vuelos de Wizz Air procedentes de Milán: uno con destino a Varsovia, que aterrizó en Viena, y otro que cubría la ruta hacia Bucarest, donde las autoridades rumanas comprobaron que la amenaza era falsa. Además, dos aviones aterrizaron sin problemas en el aeropuerto de Milán-Malpensa: uno de Aegean Airlines procedente de Tesalónica y otro de Ryanair que había despegado de Oporto.

Sin explosivos y con antecedentes esta semana

La nueva oleada de avisos se produce después de que el pasado martes, 3 de noviembre, otros siete vuelos europeos recibieran amenazas similares. Aquella jornada se activaron dispositivos de seguridad en aeropuertos de Polonia, Italia, Bulgaria y España. Uno de los aviones afectados cubría la ruta entre Mánchester y Murcia, mientras que otros tuvieron como destino Varsovia, Roma y Sofía.

Un día antes, el 2 de noviembre, un vuelo de Wizz Air que viajaba de Londres a Sofía fue desviado a Budapest tras recibir una amenaza durante el trayecto y tuvo que ser escoltado por un caza húngaro. Por el momento, ninguna de las amenazas ha dado lugar al hallazgo de explosivos. Tampoco se han registrado daños personales o materiales. Ningún país u organización ha reivindicado los avisos ni se ha confirmado oficialmente que todos los incidentes formen parte de una misma operación.

La sucesión de alertas coincide con otros episodios de ciberataques e incidentes que han afectado a servicios e infraestructuras en distintos países europeos. Algunos expertos apuntan a que este tipo de acciones podrían buscar generar alteraciones y poner a prueba la respuesta de las autoridades, aunque no se ha establecido una relación entre los distintos sucesos.