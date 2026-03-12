Abatido el individuo que embistió un vehículo contra una sinagoga en Michigan

Las autoridades estadounidenses han encontrado muerto al individuo que embistió un vehículo contra la sinagoga Temple Israel, ubicada en el municipio de West Bloomfield, Michigan, tras un tiroteo con guardias de seguridad en el lugar.

El sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, explicó que el sospechoso fue hallado muerto dentro del vehículo después de un presunto tiroteo con un guardia de seguridad, donde también hay una guardería y una escuela.

Según informaciones preliminares, ningún menor o personal de la sinagoga resultó herido, si bien un guardia de seguridad tuvo que ser trasladado al hospital tras sufrir heridas por la embestida, según informó CNN.

Los agentes también encontraron una gran cantidad de explosivos en la parte trasera del vehículo. Las autoridades locales han abierto una investigación para determinar las causas del incidente y si el sospechoso actuó solo.

La Policía del estado de Michigan había pedido a la población que se mantuviera alejada de la zona durante las operaciones policiales. "Los agentes estatales han aumentado las patrullas en otros lugares de culto del distrito", agregaron.

El director del FBI, Kash Patel, informó que agentes del FBI se trasladaron al lugar de los hechos para responder ante la presencia de un "tirador activo", sin que por el momento haya más detalles disponibles.

Por su parte, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, calificó el suceso de "desgarrador". "La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan", declaró en un comunicado.