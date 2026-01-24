Agentes del ICE de Estados Unidos matan a tiros a un hombre en Minneapolis

Protestas en Estados Unidos en contra de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) han matado este sábado a tiros a un hombre en la ciudad de Minneapolis, según ha confirmado el Departamento de Policía de la ciudad, dos semanas después de que otro agente federal matara a una mujer en medio de la enorme tensión desatada por sus redadas antimigratorias.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, ha confirmado el fallecimiento en declaraciones al ‘Minnesota Star Tribune’. Responsables del Departamento de Seguridad Nacional, a cuyas órdenes actúa el ICE, han asegurado a Fox News que el hombre iba armado con una pistola y dos cargadores. El estado de Minnesota permite la posesión de armas de fuego, previa licencia, e incluso es posible exhibirlas en la calle.

De hecho, los agentes del ICE habrían ordenado a los policías de Minnesota retirarse del lugar de los hechos, pero O'Hara se negó, según recoge el periódico. Además, ha ordenado a los agentes custodiar el lugar, ha cancelado todos los permisos y ha llamado a trabajar a todos los agentes, excepto los del turno de noche.

Varios testigos han sido trasladados a una sede de la administración estatal, en el Edificio Whipple. Agentes de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota se han desplazado al lugar del incidente en medio del comienzo de disturbios en la zona. Mientras, los agentes del ICE han respondido a la multitud con gases lacrimógenos.

"Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo efectuado por agentes federales", ha publicado el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en sus redes sociales. "Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación", ha añadido.

El Ayuntamiento de Minnesota confirmó también que había agentes federales implicados en un tiroteo ocurrido en la zona de la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet, en el sur de la ciudad, y pidió a la población mantener la calma y evitar la zona.

Tercer tiroteo en dos semanas

Este viernes, miles de personas tomaron las calles de Minneapolis para denunciar abusos cometidos en las operaciones del ICE después de que, el pasado 7 de enero, otro agente federal matara a tiros a la ciudadana estadounidense Renée Nicole Good. Una semana después, un ciudadano venezolano resultó herido de bala en la pierna.

La movilización se enmarca en una gran jornada de protesta con llamamientos a la huelga laboral, escolar y de consumo, dentro del movimiento ‘ICE Out for Good’, que agrupa a más de cien organizaciones.

Los organizadores han exigido la salida del ICE de Minnesota, la apertura de un proceso legal contra el agente que mató a Good, el fin de la financiación del ICE y una investigación por violaciones constitucionales y de derechos humanos.

Los manifestantes han soportado una ola de frío extremo, con temperaturas de hasta -23 grados centígrados. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha mostrado su apoyo a las movilizaciones.

El Gobierno de Donald Trump lanzó en diciembre la operación ‘Metro Surge’ en Minnesota, justificada por un supuesto aumento de la criminalidad. Las actuaciones del ICE, como la muerte de Good o la detención de un niño de cinco años, han generado una fuerte indignación social.