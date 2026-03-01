Albares confirma que no hay muertos ni heridos españoles en los bombardeos en Oriente Próximo

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante la entrega de los despachos de secretario de embajada a la LXXVII promoción de la carrera diplomática

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este domingo que no hay víctimas españolas en el ataque de EEUU e Israel sobre Irán y la posterior respuesta de este país, tras una reunión mantenida por videoconferencia con todos los embajadores en la región de Oriente Medio para evaluar la situación país por país.

"En estos momentos, de lo que me han trasladado, no hay ningún español que se encuentre herido, por supuesto no hay ningún fallecido, todos se encuentran bien dentro de las circunstancias", ha indicado Albares, que ha cifrado en 30.000 los españoles que se encuentran en la región de Oriente Próximo.

El ministro ha explicado en una entrevista en el canal 24 Horas de RTVE que "las circunstancias son muy diversas" en los distintos países de la zona y ha analizado con los embajadores de Irán, Israel, Líbano, Jordania, Siria, Qatar, Kuwait, Bahréin, EAU, Omán, Arabia Saudí, Irak, Turquía, Azerbaiyán y Armenia la situación actual en el contexto de la escalada militar a raíz del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán al que el régimen de los ayatolás ha respondido atacando el Estado hebreo y bases estadounidenses en los países del entorno.

Respecto a una posible evacuación de los españoles que se encuentran en la zona, el ministro ha explicado que "todas las embajadas tienen planes de evacuación" pero que estos son diferentes dependiendo de la situación de los diferentes territorios. "Las circunstancias son muy distintas en cada país, no es lo mismo que se estén sufriendo bombardeos y se reciban misiles y drones", ha puntualizado.

"Hay algunos países que tienen en estos momentos en los que hablamos su espacio aéreo abierto, como es el caso de Arabia Saudí, de Jordania y de Oman. Otros, sin embargo, lo tienen cerrado: Qatar, Emiratos, por supuesto Irán, y por lo tanto las circunstancias y las situaciones son muy diversas", ha subrayado.

Además, ha afirmado que, en el marco de la reunión extraordinaria de Exteriores convocada por la UE este domingo en la que se abordarán medidas prácticas para una posible desescalada en Irán, la acción más importante a tratar es cómo "parar las acciones bélicas y retomar la vía de la negociación".

La situación es imprevisible

Por otra parte, el ministro ha subrayado que la acción de Estados Unidos e Israel "no tiene cobertura legal", al no estar amparada por una resolución del Consejo de Seguridad, y por tanto lo que pueda suceder es imprevisible.

"Hemos estado a favor de todas las sanciones de la Unión Europea incluidas las sanciones a la Guardia Revolucionaria. Y hemos defendido el derecho a la libre expresión y la libre manifestación de los iraníes y de las mujeres iraníes que lo hacen con mucha mayor dificultad y mayor valentía", ha indicado.

"Pero al mismo tiempo, esta acción sin ninguna cobertura legal, desde luego nosotros no la acompañamos. Porque la violencia nunca trae paz, sólo caos", ha resaltado el ministro.