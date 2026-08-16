Aumentan a más de 50 los muertos por el terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia

Las consecuencias del terremoto de 7,7 en la isla indonesia de Flores.

El balance de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,7 que ha sacudido en la madrugada de este sábado la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, supera ya las 50 personas, según han indicado este domingo las autoridades locales.

"En total hay 51 personas que fallecieron", ha indicado en declaraciones a la prensa el jefe de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas), el mariscal Mohamad Syafii.

Además, al menos otras 5.000 personas han tenido que evacuar sus hogares como consecuencia del terremoto en Nusa Tenggara Oriental, según ha indicado en un comunicado la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB).

El seísmo se ha producido a las 04.58 horas (hora local), con su epicentro localizado frente a la costa norte de la isla y a una profundidad de tan solo 15 kilómetros, según ha indicado la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) de Indonesia.

Tras el temblor, se han registrado más de 340 réplicas. Asimismo, más de 1.300 viviendas han sufrido daños, siendo graves en el caso de un millar de ellas, así como en un centenar de escuelas, 36 centros de salud y casi 40 instalaciones gubernamentales.

Las autoridades emitieron una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras colindantes, si bien fue retirada poco después tras evaluar la situación. "Se ha declarado finalizada la alerta temprana de tsunami provocada por el terremoto", confirmaba previamente el organismo meteorológico indonesio a través de un comunicado oficial.

Poco después del terremoto, se registraron réplicas de entre 5,6 y 6,1 de magnitud en la misma región, así como otro seísmo de 6,9 en la isla de Sumatra, al oeste de Flores. Los equipos de rescate continúan evaluando los daños en las zonas afectadas y se esperan más detalles a medida que avancen las operaciones de búsqueda y rescate.

Indonesia cuenta con un amplio historial de seísmos devastadores al ubicarse en pleno Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta franja de gran inestabilidad tectónica se extiende desde Japón e Indonesia hasta California y Sudamérica.

Como información adicional, el Ministerio de Asuntos Sociales ha enviado 48 toneladas de arroz para reforzar la atención a las necesidades alimentarias de la población afectada por el terremoto en Nusa Tenggara Oriental.

Por su parte, el ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, ha señalado que el seísmo causó daños considerables en varios centros sanitarios. Seis centros de salud comunitarios sufrieron daños graves, mientras que decenas registraron daños moderados y cientos más presentaron desperfectos menores.