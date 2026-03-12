Bruselas avisa de que es pronto para sacar conclusiones sobre Adamuz

El comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, ha avisado este jueves de que aún es pronto para sacar "conclusiones" sobre las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 fallecidos y más de un centenar de heridos; por lo que ha pedido esperar a que concluya la investigación de las autoridades competentes, que trabajan con la supervisión de la Agencia Europea de Ferrocarril (ERA).

"Las investigaciones por el trágico accidente en Adamuz siguen en marcha y es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero estamos plenamente comprometidos", ha afirmado el comisario en un debate ante el pleno del Parlamento Europeo sobre las lecciones aprendidas en materia de seguridad, al cumplirse tres años del accidente de Tempi (Grecia), al que se unió a petición del PP el caso español.

El comisario ha explicado que, a petición de las autoridades competentes en España, la ERA está "supervisando el proceso" para garantizar la independencia y plena adhesión a las reglas de la UE del proceso de investigación.

El conservador griego, además, ha indicado que "en los últimos años" los servicios comunitarios han "presionado" a España para que llevara a cabo "mejoras sistemáticas" en la seguridad y modernización de su red ferroviaria, algo que las autoridades españolas "han conseguido mejorar".

Con todo, Tzitzikostas ha defendido que el ferrocarril es el modo de transporte terrestre "más seguro", si bien ha concedido que los accidentes como el de Tempi o el de Adamuz prueban que "la seguridad no debe darse por garantizada" y ha apostado por seguir tomando medidas a nivel europeo para reforzar la seguridad del ferrocarril en la UE y colmar las lagunas técnicas que puedan existir.

"Las vías europeas deben ser modernas, seguras y fiables", ha continuado el comisario encargado de transportes, que ha adelantado que en la segunda mitad del año presentará una propuesta para que la ERA cuente con un "mandato más fuerte" a la hora de investigar, asesorar y aportar ayuda a los Estados miembro.

En este contexto, ha apuntado además que garantizar la seguridad es una "responsabilidad compartida" de los operadores y gestores de infraestructuras, cuya actividad debe ser supervisada por las autoridades nacionales de seguridad y los propios Gobiernos de los Estados miembro. Pero al tiempo ha advertido de que la Comisión, junto a la ERA, vigilan que todo ese proceso se cumple y que, en caso de detectar lagunas, falta de recursos o de medidas, Bruselas "actuará".

Durante el debate, varios eurodiputados han expuesto la situación en España y han pedido a la Comisión Europea una mayor implicación en el seguimiento del accidente de Adamuz y compromiso con la inversión y modernización del sistema ferroviario.

De este modo, el eurodiputado del PP Borja Jiménez ha asegurado que desde su grupo llevan tiempo "alertando sobre el deterioro" de la red ferroviaria en España y ha pedido que el accidente sea un "punto de inflexión" para reclamar responsabilidad y transparencia sobre lo sucedido, al tiempo que se tomen todas las medidas necesarias para conocer las causas del siniestro y evitar que vuelva a suceder.

También ha denunciado que Adif retiró pruebas antes de que las autoridades concluyeran los trabajos de inspección en la zona de la tragedia y ha asegurado que esta institución, pese a ser la principal beneficiaria de fondos de la UE en España, apenas destinó un 16% de esos recursos al mantenimiento del sistema, algo que atribuye a la "inacción" del Gobierno, por lo que ha instado a Bruselas a asumir su responsabilidad y pedir rendición de cuentas.

Por parte del PSOE, la eurodiputada Rosa Serrano ha defendido la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha acusado al Partido Popular de haberse "escondido" y poner trabas a la investigación de la ERA cuando hace 13 años otro accidente ferroviario, el de Angrois, dejó 80 fallecidos y 143 heridos.

Asimismo, ha replicado a las críticas por falta de inversión, calificando esa valoración de "bulo", al asegurar que la inversión en mantenimiento ha "aumentado más del 60%" desde que el PP salió del Gobierno.

La eurodiputada del BNG Ana Miranda también ha intervenido para recordar el caso de Angrois y a sus víctimas, así como las trabas para que se llevara a cabo una investigación independiente y la falta de responsabilidades políticas asumidas.

Por su parte, la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia ha advertido de que las responsabilidades por los accidentes deben ser dilucidadas en los tribunales y, por ello, ha pedido centrar el debate en cómo evitar que vuelva a ocurrir, apostando por el "mantenimiento y modernización de las infraestructuras" como prioridad de la UE.