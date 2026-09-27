Cinco detenidos en una operación antiterrorista cerca de una base británica usada por EEUU

Cinco hombres han sido detenidos este domingo en una operación antiterrorista desplegada en las inmediaciones de la base aérea británica de RAF Fairford, en Gloucestershire, utilizada por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Los arrestados están acusados inicialmente de delitos relacionados con la Ley de Explosivos y posteriormente han sido detenidos también bajo la sospecha de preparar un acto terrorista.

La alerta se activó poco después de la medianoche, cuando la Policía recibió información sobre tres vehículos sospechosos que se dirigían hacia la base. Agentes armados intervinieron y arrestaron a los cinco hombres en la zona de Whelford, mientras especialistas del Ejército británico en desactivación de explosivos comenzaron a examinar los vehículos.

Las autoridades establecieron un cordón de seguridad de 400 metros y evacuaron como medida preventiva alrededor de 85 viviendas. La Policía ha señalado que el incidente está contenido y que los equipos de emergencia continúan trabajando para recopilar pruebas en la zona.

La investigación se encuentra todavía en una fase inicial y los cinco sospechosos permanecen bajo custodia. Las autoridades británicas no han informado por ahora de la identidad de los detenidos ni han confirmado cuál era su objetivo.

Vehículo militar durante la operación antiterrorista. | Europa Press

Refuerzo de la seguridad en la base

RAF Fairford ha declarado un “incidente importante” y ha reforzado las medidas de seguridad en sus accesos. La instalación alberga efectivos de la Fuerza Aérea estadounidense y ha adquirido especial relevancia en los últimos meses por su utilización para operaciones estadounidenses relacionadas con el conflicto con Irán.

El portavoz del 501º Escuadrón de Apoyo al Combate de la Fuerza Aérea estadounidense ha destacado la rápida respuesta de las autoridades británicas y ha asegurado que ningún militar estadounidense está implicado en el incidente. La seguridad del personal estadounidense, sus familias y las comunidades cercanas, ha señalado, continúa siendo la prioridad.

El Gobierno británico también ha seguido de cerca la situación. Desde Downing Street han agradecido la actuación de los servicios de emergencia y han evitado pronunciarse sobre los detalles mientras continúa la investigación. El ministro de Defensa ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la población y ha destacado la actuación de los equipos de emergencia y de las Fuerzas Armadas.

La base de Fairford se encuentra además en el punto de mira por su papel en el conflicto de Oriente Próximo. El Gobierno británico autorizó previamente el uso de determinadas instalaciones por parte de Estados Unidos para acciones que calificó de defensivas contra capacidades militares iraníes. Esta circunstancia ha provocado protestas en los últimos meses y amenazas de Teherán contra instalaciones militares implicadas en las operaciones. Por el momento, las autoridades no han establecido públicamente ninguna relación entre las cinco detenciones y el conflicto con Irán.