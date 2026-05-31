Colombia define su futuro político en unas elecciones presidenciales marcadas por la polarización

La capital de Colombia, Bogotá, en una imagen de archivo.

Colombia afronta este domingo 31 de mayo la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, una jornada clave en la que más de 11 candidatos compiten por suceder al actual presidente Gustavo Petro en un clima de alta polarización política.

Las urnas estarán abiertas entre las 8:00 y las 16:00 horas, y el escrutinio preliminar comenzará inmediatamente después del cierre de los centros de votación, con los primeros resultados esperados en torno a las 18:30, según la Registraduría Nacional.

Un proceso con conteo rápido pero resultados oficiales posteriores

Tras el cierre de las mesas, los jurados de votación iniciarán el conteo de los sufragios en cerca de 125.000 mesas distribuidas en todo el país. Este proceso dará paso a dos fases diferenciadas:

El preconteo, que se difundirá el mismo día de la votación, es informativo y no tiene valor legal, pero permitirá conocer una tendencia inicial del resultado electoral.

El escrutinio oficial, que se realiza en los días posteriores por comisiones escrutadoras, será el único con validez jurídica para determinar el resultado definitivo de la elección.

La Registraduría también ha confirmado que los votos emitidos en el exterior no se divulgarán parcialmente hasta que concluya la jornada electoral en Colombia.

Posible segunda vuelta el 21 de junio

El sistema electoral colombiano establece que, si ningún candidato supera el 50% de los votos en primera vuelta, los dos más votados se enfrentarán en una segunda ronda prevista para el 21 de junio.

Las encuestas sitúan como principales aspirantes al senador Iván Cepeda (Pacto Histórico), al abogado Abelardo de la Espriella y a la senadora Paloma Valencia, en un escenario de fuerte competencia entre opciones de izquierda y derecha.

Novedades de la jornada electoral

La votación estará marcada por varias particularidades:

Los candidatos Carlos Caicedo y Luis Gilberto Murillo , que han renunciado a sus aspiraciones, seguirán apareciendo en el tarjetón. Los votos emitidos a su favor se considerarán “votos no marcados”

Más de 120 empresas se han sumado a la iniciativa “Vale Votar”, que ofrecerá incentivos a quienes acrediten haber participado en la elección

El proceso contará con más de 370.000 testigos electorales encargados de supervisar el desarrollo de la jornada

Un país en un contexto de alta polarización

Las elecciones se desarrollan en un escenario político marcado por la confrontación entre proyectos ideológicos opuestos y por el debate sobre seguridad, paz y modelo económico.

Mientras el oficialismo busca consolidar su proyecto de cambio social, las candidaturas de derecha plantean un giro en materia de seguridad, reducción del Estado y lucha contra el narcotráfico.

El resultado de esta primera vuelta será clave para definir no solo los dos candidatos que pasarán al balotaje, sino también el rumbo político de Colombia en los próximos años.