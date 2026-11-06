Detenido en Florida el suegro de Enrique de Inglaterra por presunta posesión de pornografía infantil

Thomas Markle, padre de Meghan Markle y esposa del príncipe Harry de Inglaterra en una imagen de archivo.

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, ha sido detenido este viernes en Florida (Estados Unidos) por su presunta relación con la posesión de material de abuso sexual infantil. El arresto se produjo en una residencia de mayores de Lakeland, donde vivía el progenitor de la duquesa de Sussex, de 82 años, según informaron fuentes policiales y federales a distintos medios estadounidenses.

La operación fue llevada a cabo por agentes del FBI y se enmarca en una investigación que comenzó en Filipinas después de que se localizasen imágenes y vídeos de abusos a menores en una vivienda vinculada a Thomas Markle en la ciudad de Cebú. También se encontraron materiales durante las pesquisas en un almacén situado en Rosarito, México.

Según la información publicada por medios estadounidenses y británicos, el hallazgo inicial fue comunicado a las autoridades por Thomas Markle Jr., hermanastro de Meghan, quien habría localizado cientos de archivos en dispositivos electrónicos y pertenencias de su padre. La Policía filipina examinó el material y solicitó la colaboración del FBI para avanzar en la investigación.

Las pesquisas, iniciadas el pasado 23 de octubre, permitieron intervenir cerca de 7.500 fotografías y un vídeo en los que aparecían menores de entre 10 y 11 años. El informe preliminar apuntaba a que las grabaciones no se habían realizado en Filipinas.

Por el momento, las autoridades estadounidenses no han detallado públicamente todos los cargos que podrían imputarse a Markle ni han aclarado el alcance de las actuaciones judiciales posteriores a su arresto.

Meghan Markle rompió la relación con su padre

La detención vuelve a situar a la familia de la duquesa de Sussex en el foco mediático. Meghan Markle había manifestado estar «profundamente consternada» por las acusaciones contra su padre y había reclamado que se investigasen los hechos y se protegiese a los menores.

La esposa del príncipe Enrique explicó recientemente que conocía las acusaciones desde 2018, después de que la Policía británica se las trasladase. Según sus declaraciones, este fue uno de los motivos por los que decidió romper la relación con su padre y evitar que tuviese contacto con sus hijos.

Thomas Markle, que residió en Filipinas hasta mediados de 2026, se trasladó posteriormente a Florida. El arresto supone un nuevo episodio de una investigación con repercusión internacional.