Dimite el presidente de Paraguay, Santiago Peña, por la crisis del Banco Ueno

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha presentado este jueves su dimisión por la intervención del Banco Ueno, cuya enorme crisis de liquidez ha dejado temporalmente a millones de depositantes, pensionistas entre ellos, sin acceso a su dinero.

"Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza", ha asegurado el mandatario en un vídeo publicado en redes sociales.

Ante la existencia de preparativos para su sometimiento a un juicio político por la crisis, Peña ha tomado la decisión de renunciar "pensando en la estabilidad del país, en la paz social y en la necesidad de preservar las instituciones democráticas".

Banco Ueno tenía más de 2,9 millones de clientes en un país con una población de unos 6,1 millones de habitantes. Además, gestionaba depósitos por valor de 17.000 millones de guaraníes (2.461 millones de euros), incluida una deuda de 355 millones de dólares (316,1 millones de euros) con el Instituto de Previsión Social.

El Congreso de Paraguay ha aprobado este miércoles una ley por la que se ordenaba al banco central acelerar los pagos del seguro de depósitos a los ahorradores cuyo dinero se encuentra bloqueado en la entidad.