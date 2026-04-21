Donald Trump prorroga el alto el fuego con Irán hasta que concluyan las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que extenderá el alto el fuego temporal alcanzado con Irán a comienzos de abril hasta que finalicen las negociaciones en curso con el país asiático.

A través de sus redes sociales, Trump ha explicado que ha ordenado a las Fuerzas Armadas mantener el bloqueo y permanecer en estado de preparación, al tiempo que prolonga la tregua “hasta que se presente una propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”.

Según ha detallado, la decisión responde a una petición de Pakistán, que acogerá las conversaciones entre ambas partes. El mandatario ha señalado además que el Gobierno iraní se encuentra “gravemente dividido”, lo que dificultaría la presentación de una posición común en la mesa de diálogo.

Las negociaciones, previstas en Islamabad, buscan avanzar en un acuerdo que rebaje la tensión entre Washington y Teherán, en un contexto marcado por la inestabilidad regional y el temor a una escalada militar.