El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha confirmado que el estudiante universitario español Santi Almarcha Senpau, detenido el pasado 15 de noviembre por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, cuenta con un antecedente por hurto en comercios (shoplifting) y ha recibido la concesión de una "salida voluntaria" del país, aunque permanecerá bajo custodia migratoria hasta que se materialice su expulsión.

Según ha trasladado un portavoz del DHS en declaraciones remitidas a Europa Press, Almarcha Senpau —al que califican como "inmigrante indocumentado procedente de España"— fue arrestado durante un control de tráfico en el condado de Suwannee, en el norte de Florida, en una intervención realizada con el apoyo del Departamento de Agricultura estatal.

"Almarcha Senpau entró legalmente en el país el 14 de enero de 2026 con un permiso de estancia temporal. En contravención de las leyes de nuestra nación, excedió el periodo de estancia permitido y no abandonó el país antes del 14 de septiembre de 2026", ha señalado el departamento, precisando que el joven seguirá recluido en dependencias del ICE a la espera de su salida de territorio estadounidense.

El organismo dirigido por el secretario Markwayne Mullin ha enmarcado este arresto en la cooperación entre las agencias federales y las fuerzas del orden locales, destacando que la colaboración en estados como Florida ha permitido practicar 40.000 detenciones de migrantes en situación irregular.

"Bajo la presidencia de (Donald) Trump y el liderazgo del secretario Mullin, los inmigrantes ilegales con antecedentes penales no son bienvenidos en Estados Unidos", ha subrayado el portavoz.

La confirmación desde Estados Unidos ha llegado después de que el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, declarara en la víspera que las autoridades españolas han estado en contacto con él desde el primer momento y que tiene "toda la atención consular y toda la atención diplomática para que se produzca su liberación lo antes posible".

En este sentido, Albares informó también de que la embajadora de España en Washington, Ángeles Moreno Bau, habló este mismo miércoles con sus padres y "está lo mejor atendido posible".

Asimismo, describió los 3.000 dólares (algo más de 2.700 euros) y el vuelo que el ICE ofreció al estudiante para su deportación como una "oferta genérica" que hacen las autoridades norteamericanas a todas las personas que se encuentran en una situación similar.