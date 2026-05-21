EEUU imputa al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones civiles

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha imputado este miércoles al expresidente de Cuba Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, un incidente que se saldó con la muerte de tres estadounidenses y un residente en el país norteamericano.

"Según consta en la acusación formal, Raúl Castro y cinco coacusados participaron en una conspiración que culminó con el lanzamiento de misiles desde aviones militares cubanos contra aeronaves civiles, causando la muerte de cuatro nacionales", ha anunciado el fiscal general, Todd Blanche, en una rueda de prensa celebrada en Miami.

En este sentido, ha destacado que es la primera vez en casi 70 años que altos cargos del régimen cubano son acusados formalmente por este caso, que se remonta a 1996, cuando Castro, hoy de 94 años, era ministro de Defensa bajo el mandato de su hermano, Fidel Castro.

En concreto, Castro ha sido acusado —junto con Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez— de un cargo de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, dos por destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio. De ser declarados culpables, podrían enfrentarse a la pena de muerte o cadena perpetua.

"El presidente Donald Trump está comprometido a restablecer un principio muy simple pero importante: si matan a estadounidenses, los perseguiremos, sin importar quiénes sean ni cuánto tiempo haya pasado", ha afirmado Blanche.

La comparecencia tuvo lugar frente a la Torre de la Libertad de Miami, símbolo de la comunidad cubanoamericana exiliada, coincidiendo además con el aniversario de la independencia de Cuba.

Según la acusación, agentes de Inteligencia cubanos se infiltraron en la organización Hermanos al Rescate y trasladaron información detallada sobre sus operaciones aéreas al Gobierno de La Habana. Las órdenes militares se transmitían a través de la cadena de mando hasta llegar, supuestamente, a Raúl y Fidel Castro, quienes tomaban las decisiones finales.

La Fiscalía sostiene que esa información fue utilizada para planificar la operación del 24 de febrero de 1996, cuando aviones militares cubanos dispararon misiles aire-aire contra dos avionetas civiles, provocando la muerte de los pilotos Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

Asimismo, la acusación recoge que, en las semanas previas al derribo, pilotos cubanos realizaron entrenamientos específicos para localizar e interceptar aeronaves civiles de baja velocidad.

Hermanos al Rescate era una organización con sede en Miami dedicada a realizar vuelos humanitarios sobre el estrecho de Florida para localizar a migrantes cubanos en peligro. Fue fundada en 1991 por el exiliado cubano José Basulto, quien sobrevivió al incidente al viajar en una tercera aeronave que logró escapar. Los nuevos cargos amplían un procedimiento judicial iniciado en 2003 contra tres militares cubanos vinculados al ataque, aunque ninguno llegó a ser extraditado a Estados Unidos.

Trump celebra la imputación y descarta que vaya a haber una escalada con Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este miércoles la imputación del expresidente cubano Raúl Castro por el caso del derribo en 1996 de dos aviones civiles y ha descartado que vaya a haber una "escalada" con la isla caribeña.

"La población cubana de Miami, y sin duda de fuera de Miami (...) aprecia lo que el fiscal general acaba de hacer hoy", ha indicado el magnate en declaraciones a la prensa, agregando que tienen a Cuba "presente" y que es un momento "importante", no solo para los cubanoamericanos, sino también para los que quieren regresar.

Trump ha incidido nuevamente en que Cuba "es una nación en decadencia" que "se está desmoronando" por falta de petróleo. "No habrá escalada. No creo que sea necesaria. El lugar se está cayendo a pedazos; es un desastre y han perdido el control", ha afirmado.

Albares rechaza el "uso de la fuerza" en Cuba

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha rechazado este jueves el uso de la "fuerza" para "intentar variar el destino" de Cuba, recalcando que "sólo el pueblo cubano puede decidir libremente su futuro". Así se ha pronunciado Albares en declaraciones a La hora de La 1, tras la imputación de Estados Unidos al exmandatario cubano Raúl Castro.

El ministro ha recordado que España ya firmó un comunicado conjuntamente con Brasil y México en apoyo a la democracia en tres puntos, donde se recogía, según ha insistido, paliar la "inaceptable situación humanitaria" que en estos momentos sufre la población cubana.

Asimismo, Albares ha defendido que "cualquier decisión que se tome en relación a una parte de cualquier país" tiene que ser "respetuosa con el derecho internacional" y "garantizar la soberanía y la integridad territorial de Cuba".

Dicho esto, el jefe de la diplomacia española ha recalcado que "sólo el pueblo cubano puede decidir libremente su futuro". "Nadie más por ellos. Por supuesto, descartamos cualquier utilización de la fuerza para intentar variar el destino de Cuba", ha enfatizado.

Por último, Albares ha señalado que el Gobierno español no va a cambiar su línea política basada en la defensa de la democracia, la libertad y la igualdad "por lo que puedan hacer terceros estados". "Y rechazo cualquier uso de la fuerza en cualquier país de América Latina", ha reiterado.