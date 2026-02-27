EEUU medita su respuesta al incidente de un barco en Cuba

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, avanzó que las autoridades del país norteamericano responderán “en consecuencia” tras la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense en un tiroteo con las fuerzas de seguridad de Cuba cerca de la costa de la isla. “Vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencia”, ha señalado en declaraciones a la prensa desde Saint Kitts y Nevis, donde se encuentra con motivo de una reunión con líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom).

El jefe de la diplomacia estadounidense indicó que verificarán lo sucedido “de forma independiente” puesto que, hasta el momento, “la mayor parte de la información” en sus manos procede de las autoridades cubanas. En este sentido, defendió que Washington sacará sus propias conclusiones sobre el suceso: “Tengo motivos de sobra para querer nuestra propia información. En Estados Unidos, por lo general, no tomamos decisiones basándonos en lo que dicen las autoridades cubanas”.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Guardia Costera y otros organismos investigan el tiroteo ocurrido en aguas cercanas a la provincia cubana de Villa Clara. Rubio insistió en evitar especulaciones sobre los hechos hasta contar con todos los datos, aunque negó de forma tajante que entre los tripulantes hubiese personal del Gobierno estadounidense o que la embarcación formara parte de una operación de la Casa Blanca. El dirigente subrayó que un incidente armado de este tipo en mar abierto resulta “sumamente inusual” y destacó que no se registraba algo similar en relación con Cuba desde hacía mucho tiempo.

Supervivientes

Asimismo, confirmó que la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha solicitado acceso a los supervivientes del tiroteo, pero evitó pronunciarse sobre el motivo de su presencia en la zona o sus actividades. Entre sus advertencias, Rubio recordó que en el pasado algunas personas han intentado entrar ilegalmente en Cuba para trasladar a otras hacia Estados Unidos, lo que constituye una violación de la legislación federal estadounidense. Señaló que las autoridades han detenido a individuos implicados en este tipo de prácticas anteriormente, aunque recalcó que estos episodios rara vez terminan en enfrentamientos armados. Aun así, reiteró que no podía afirmar que ese fuese el caso concreto investigado.

Las autoridades cubanas, por su parte, denuncian un intento “de infiltración con fines terroristas” por parte de Washington, tras interrogar a los seis supervivientes del tiroteo posteriormente detenidos. De acuerdo a la información del Ministerio del Interior de Cuba, la embarcación, con matrícula del estado de Florida, “se aproximó” a las aguas territoriales cubanas “a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, en el municipio Corralillo”.

Tras ello, una unidad de las Tropas Guardafronteras de la isla compuesta por cinco personas solicitó una identificación a sus integrantes. “Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado”, ha detallado en un comunicado, agregando que, en consecuencia, cuatro tripulantes de la lancha murieron.