Escocia anima alianzas para promover las independencias

Los gobernantes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunen este lunes en Cardiff en una cita inédita para aprobar una declaración conjunta que prepare el camino hacia la independencia de las tres regiones del Reino Unido. El encuentro se celebrará en el Hotel St. David y reunirá por primera vez a los ministros principales de las tres administraciones autónomas, todas ellas dirigidas actualmente por formaciones favorables a la independencia. La cita estará marcada por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el sábado respaldó desde Dublín la unificación de la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

En Escocia gobierna el Partido Nacional Escocés (SNP), mientras que en Gales el nacionalista Plaid Cymru se impuso en mayo tras la debacle del Partido Laborista. Rhun ap Iowerth ejerce como ministro principal galés. En Irlanda del Norte, Sinn Féin alcanzó por primera vez la jefatura del Ejecutivo autonómico, con Michelle O’Neill como ministra principal desde 2024. O’Neill acudirá a Cardiff acompañada por Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin y líder de la oposición en la República de Irlanda.

Según fuentes, la declaración estará dividida en cuatro ámbitos: economía, energía, Europa y cooperación internacional, y autodeterminación. Los tres gobiernos coinciden además en defender la incorporación a la Unión Europea: Escocia y Gales como nuevos Estados miembros e Irlanda del Norte como parte de una Irlanda unificada.

El ministro principal escocés, John Swinney, ha reclamado al primer ministro británico, Andy Burnham, que asuma que podría pasar a la historia como “el último primer ministro de Reino Unido”. Swinney considera que el hecho de que las tres regiones estén gobernadas por dirigentes favorables a la independencia demuestra que el “statu quo” no es sostenible. “Por primera vez en la historia, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están gobernadas por ministros principales favorables a la independencia”, sostuvo Swinney, que defendió un “cambio constitucional ineludible”. El dirigente escocés también señaló que la reunión de Cardiff debe servir para abordar “un futuro mejor” y reclamó “un nuevo comienzo, con la independencia”.