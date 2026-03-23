Se estrella un avión de Fuerza Aérea Colombiana con más de 100 soldados

Un avión Lockheed Martin Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba tropas se estrelló este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, al sur del país. La aeronave llevaba a bordo al menos 110 soldados, según medios locales, aunque las autoridades aún no han confirmado el número exacto de víctimas ni las causas del accidente.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó a través de su cuenta de X que se trata de un “trágico accidente” y que unidades militares ya se encuentran en el lugar para atender a los afectados y activar los protocolos de investigación.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió un vídeo del accidente en redes sociales y reiteró la necesidad de modernizar la flota militar para garantizar la seguridad de las tropas en regiones remotas. “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, declaró, recordando los esfuerzos de su Administración por renovar la capacidad aérea del país.

El accidente se produjo apenas 3 kilómetros de un núcleo urbano y recuerda al siniestro de febrero pasado en Bolivia, donde otro Hércules C-130 se estrelló en una zona poblada, causando más de 20 muertos y decenas de heridos.

Hasta el momento, se desconoce el número exacto de víctimas, y las autoridades mantienen activa la investigación para esclarecer las causas del accidente. Los familiares de los soldados afectados ya están siendo atendidos, y el Ministerio de Defensa ha solicitado a la ciudadanía evitar especulaciones hasta contar con información oficial.