La extrema derecha se dispara en Alemania y confirma la debacle de Merz

Las elecciones regionales celebradas este domingo en Alemania dejan dos resultados diferentes en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Alternativa para Alemania (AfD) obtiene el 38,3% de los votos en este último estado, mientras que La Izquierda alcanza el 25,3% en la capital, según las proyecciones elaboradas para la televisión pública ARD a partir del voto real.

Los datos son todavía provisionales y muestran cambios importantes respecto a las anteriores elecciones en ambos territorios. En Berlín, La Izquierda duplica su respaldo respecto a 2023 y supera a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que hasta ahora gobernaba en coalición con el Partido Socialdemócrata (SPD).

La Izquierda duplica sus votos en Berlín

En la capital alemana, la proyección facilitada por ARD sitúa a La Izquierda con el 25,3%, seguida de la CDU (19%), AfD (16,3%), Los Verdes (14,4%) y el SPD (12,1%). La coalición de democristianos y socialdemócratas que gobernaba la ciudad pierde así su mayoría.

La candidata de La Izquierda, Elif Eralp, ha recordado su compromiso electoral con la vivienda asequible y ha declarado: "Desde hoy vamos a cambiar Berlín juntos".

El exalcalde-gobernador socialdemócrata Michael Müller ha expresado, por su parte, sus reservas sobre una posible coalición con La Izquierda, que considera "muy difícil" por las diferencias con sus actuales dirigentes.

AfD supera al SPD en Mecklemburgo-Pomerania Occidental

En el estado del noreste alemán, AfD alcanza el 38,3% de los votos, frente al 35,4% del SPD de la presidenta regional, Manuela Schwesig, según la proyección recogida en la información. La Izquierda obtiene el 6,5% y Los Verdes el 5,5%, mientras que la CDU y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) se sitúan en el 4,9%, por debajo del umbral del 5% para obtener representación parlamentaria.

El colíder de AfD, Tino Chrupalla, ha calificado el resultado de "sensacional" y ha afirmado que su formación tiene un "claramente mandato para gobernar". También ha manifestado su disposición a dialogar con otros partidos. La otra colíder, Alice Weidel, ha planteado la posibilidad de buscar acuerdos con BSW, incluso para un eventual gobierno en minoría.

Los resultados provisionales dejan a las coaliciones que gobernaban Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental sin mayoría parlamentaria. La composición de los próximos gobiernos dependerá de las negociaciones entre los partidos, una vez se concreten los resultados y el reparto de escaños