Galería | Carrera contra el reloj de los servicios de rescate tras el peor terremoto en Colombia en una década
BÚSQUEDA Y RESCATE
Los equipos de emergencia y unidades de búsqueda y rescate se movilizan en Colombia tras un terremoto de magnitud 7,4 que deja más de 220 muertos y 1.300 heridos
Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el noroeste de Colombia, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), dejando un balance provisional de al menos 224 muertos y más de 1.300 heridos.
Pereira es la ciudad con mayor número de víctimas mortales, mientras que zonas como Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja. Para facilitar las labores de rescate y mantener el orden, las autoridades han decretado el toque de queda en varios municipios y han desplegado al Ejército.
Los equipos de emergencia, bomberos y la Cruz Roja trabajan a contra reloj en el peor seísmo que sufre el país en una década. Por su parte, el Gobierno central ha comenzado a gestionar las primeras ayudas económicas para 1.400 familias damnificadas y el traslado de los heridos graves a los hospitales de Medellín.
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Efectivos de los equipos de búsqueda y rescate urbano (USAR), Bomberos y Cruz Roja Colombiana movilizan logística y personal para atender la emergencia tras el terremoto
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