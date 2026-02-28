El Gobierno de España pide a los españoles en Irán que abandonen el país

La Embajada española en Teherán está "siguiendo de cerca" la situación en Irán, donde hay algo más de 150 españoles, tras los bombardeos que han llevado a cabo en las últimas horas Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según las fuentes, en estos momentos Exteriores tiene constancia de la presencia de 158 españoles en el país, donde desde hace ya tiempo las recomendaciones ya se encontraban en "el nivel más elevado de alerta".

Así, desde hace semanas se desaconsejaba "completamente" viajar a Irán y se recomendaba a los españoles que ya estuvieran en el país a que lo abandonaran "haciendo uso de los medios disponibles", según las fuentes.

Entretanto, la Embajada de España en Israel está aconsejado en redes sociales a los españoles que se encuentren en este país que sigan las recomendaciones de las autoridades israelíes "ante la situación de escalada bélica" y permanezcan cerca de refugios.

Estados Unidos e Israel han lanzado en las últimas horas un ataque conjunto contra Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo es la caída del régimen de los ayatolás. Teherán ya ha respondido con un primer contraataque con drones y misiles contra Israel.

También otras embajadas españolas en países en la región han pedido a los ciudadanos que extremen las precauciones. Así, la Embajada en Emiratos Árabes Unidos ha aconsejado a los españoles permanecer "en sus domicilios hasta nuevo aviso y mantenerse alejado de instalaciones militares" emiratíes, además de mantenerse informados.

Por su parte, la legación en Qatar ha publicado en redes sociales un documento con consejos sobre cómo proceder en estas circunstancias, con consejos sobre dónde buscar refugio y las medidas de protección que adoptar. La Embajada en Jordania también ha dado algunas "consignas de seguridad" a los españoles "ante el incremento de la tensión regional".