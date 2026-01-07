Groenlandia y su importancia geopolítica: EEUU confirma la posibilidad de usar el Ejército para hacerse con el control

La Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contempla incluso recurrir al Ejército como una de las opciones para hacerse con el control de Groenlandia. Las novedades difundidas por la secretaría de Prensa este martes muestran la determinación de Washington para reforzar los intereses geopolíticos del país en el Ártico.

Según un comunicado remitido por la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, “el presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar al Ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”. La nota fue difundida por medios norteamericanos y reafirma que la Casa Blanca mantiene abiertas varias vías.

Fuentes citadas por la cadena CBS aseguran que siguen sobre la mesa otras alternativas, como la compra del territorio o la firma de un pacto de libre asociación. De acuerdo con estas fuentes, Trump desea cerrar la cuestión antes de que concluya su mandato, insistiendo en los últimos días en que la anexión del territorio responde a motivos de “seguridad nacional”.

Tanto las autoridades de Dinamarca como las de Groenlandia han pedido a Washington que rebaje el tono, recordando que Copenhague es un aliado histórico de Estados Unidos y subrayando que la isla ártica “no está en venta”.

Reunión con Marco Rubio

En paralelo, la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, y el ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, confirmaron que han solicitado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, una reunión trilateral para frenar la escalada de tensión de las últimas semanas.

“El Gobierno de Groenlandia y el Gobierno danés se han puesto en contacto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para solicitar una reunión ministerial a la brevedad posible”, señaló Motzfeldt, declaración que Rasmussen corroboró después.

“Ha llegado el momento de ponernos en contacto con nuestros colegas estadounidenses”, afirmó Rasmussen. “No puedo decir cuándo tendrá lugar, pero necesitamos aclarar algunos malentendidos”, añadió.