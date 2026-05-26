Irán amenaza con responder los últimos ataques de EEUU

La Guardia Revolucionaria de Irán acusó ayer a Estados Unidos de violar su espacio aéreo en el sur del país y aseguró que se reserva “el derecho a responder”, después de que el Ejército estadounidense lanzara bombardeos contra puntos del país a pesar del alto el fuego en vigor y las negociaciones en marcha para intentar lograr un acuerdo de paz.

“El Ejército terrorista estadounidense, continuando con sus aventuras intervencionistas en la región y su comportamiento agresivo ha penetrado en espacio aéreo iraní en la región del golfo Pérsico”, dijo en un comunicado, en el que resalta que los sistemas de defensa antiaérea, “para defender la integridad territorial del país, identificaron y derribaron un dron MQ-9. Asimismo, abrieron fuego contra un dron RQ-4 y contra un avión de combate F-35 que invadieron el espacio iraní, forzándolos a huir y abandonar nuestras aguas”, señaló en un comunicado, según recogió la cadena de televisión IRIB.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní denunció la “flagrante violación del alto el fuego” por parte de Estados Unidos y acusó a Washington de “continuar con sus acciones ilegales e injustificadas” desde la tregua, pactada el 8 de abril, “especialmente con numerosos casos de piratería marítima contra buques comerciales iraníes durante las últimas 48 horas”.

Las acusaciones de Irán llegan tras los “ataques en defensa propia” contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán. Así lo indicó el portavoz del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el capitán Tim Hawkins, en unas declaraciones en las cuales se refirió a tales ataques como “en defensa propia” para “proteger a las tropas estadounidenses de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes”. “Entre los objetivos se encontraban bases de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas”, indicó Hawkins.