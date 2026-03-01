Irán confirma la muerte del ayatolá Alí Jamenei

Irán ha confirmado la muerte del ayatolá Alí Jamenei en el marco del ataque conjunto lanzado por Israel y Estados Unidos este sábado y ha anunciado 40 días de luto oficial en el país árabe, según medios oficiales.

"El Ayatolá Jamenei, el Líder Supremo de la Revolución Islámica, fue martirizado tras un ataque del régimen sionista y Estados Unidos el sábado por la mañana", ha indicado la agencia oficial de noticias IRNA.

Jamenei ha fallecido en su oficina ubicada su residencia, según la agencia semioficial iraní Fars, como consecuencia de los bombardeos de Tel Aviv y Washington que atacaron este sábado de sorpresa el centro de poder del país árabe con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen en Irán.

El líder supremo iraní accedió a la cúspide del sistema político instaurado en Irán tras la Revolución Islámica tras reemplazar en 1989 al fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini, convirtiéndose en la segunda y hasta ahora última persona en ocupar este cargo.

Los últimos años ha mantenido un discurso de línea dura sobre asuntos internacionales, especialmente en torno a la proyección de Teherán en la región, así como a nivel interno en lo relativo a la imposición de políticas conservadoras entre la sociedad, lo que ha generado críticas en por la represión contra disidentes y la obligatoriedad del velo.

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado ya la muerte del líder supremo de Irán. "Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto", ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca.

"Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios", ha señalado el presidente estadounidense en un mensaje en redes sociales.

Según Trump, el ayatolá "no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo" en colaboración con Israel. "Ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada", ha afirmado sobre la operación que ha acabado con la vida de Jamenei.

Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado una ofensiva sorpresa con cientos de bombardeos contra "ubicaciones que suponían una amenaza inminente", con el sector militar y nuclear en el foco. Washington ha declarado que el objetivo de la ofensiva es "desmantelar el aparato de seguridad del régimen".

Teherán estaba negociando con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear cuando Estados Unidos atacó este sábado a Irán con el apoyo de Israel. Las autoridades iraníes han denunciado una "agresión militar criminal" que viola los principios de la Carta de Naciones Unidas y han lanzado ataques en represalia contra bases militares estadounidense en países del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.