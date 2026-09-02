Irán intensifica sus ataques contra objetivos de EEUU mientras Trump asegura que tiene un control "casi total" de Ormuz

La tensión en Oriente Próximo continúa escalando. La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado este martes una nueva oleada de ataques contra objetivos estadounidenses en la región, en respuesta a los recientes bombardeos del Ejército de Estados Unidos en distintos puntos del país, especialmente en áreas próximas al estrecho de Ormuz.

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria ha asegurado que sus fuerzas derribaron un dron estadounidense MQ-9, al que ha identificado como el número 50 abatido durante el conflicto. Teherán sostiene que el aparato estaba equipado con un nuevo sistema de defensa aeroespacial.

Las autoridades iraníes han justificado la ofensiva como respuesta a los ataques "ciegos" y "desesperados" de Estados Unidos contra varios puntos de la costa sur de Irán, incluidas, según su versión, algunas zonas civiles.

Ataque contra una base estadounidense en Jordania

Posteriormente, la Guardia Revolucionaria ha afirmado haber lanzado misiles balísticos contra la base militar estadounidense de Titin, situada en el sur de Jordania, cerca de la frontera con Arabia Saudí y de la ciudad portuaria de Áqaba.

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Según la versión iraní, la ofensiva responde al bombardeo estadounidense de un edificio residencial en Sirik durante una boda, ataque que habría dejado al menos cuatro muertos y 50 heridos.

Teherán asegura además haber "neutralizado" a un gran número de militares estadounidenses y haber destruido instalaciones y helicópteros. Washington no ha confirmado por el momento bajas entre sus fuerzas.

Las explosiones se han registrado también en Bandar Abbas, la isla de Qeshm, el aeropuerto de Jiroft y otros puntos de la provincia de Hormozgan. La agencia estatal Mehr ha informado asimismo de impactos en Chabahar y Konarak.

Trump reitera que EEUU tiene un control "casi total" de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este martes en que Washington tiene un control "casi total" del estrecho de Ormuz, a la par que ha sostenido que le da "completamente igual" si Teherán firma un acuerdo que, ha considerado, "para ellos no vale nada".

"Me gusta mucho más nuestra posición actual, con un control casi total del estrecho de Ormuz y su economía en pleno colapso. Simplemente están viviendo lo inevitable", ha apuntado el jefe de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.

En la misma publicación, el mandatario ha negado estar "intentando obligar a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones" al tiempo que se ha preguntado sobre "¿cuándo se levantará el pueblo iraní para luchar?".

Las declaraciones de Trump están enmarcadas en una jornada en la cual el Ejército estadounidense ha vuelto a lanzar ataques contra objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní en distintos puntos del país asiático, la cual sucede a otra oleada, el día anterior, de bombardeos contra la isla de Larek.

Concretamente, las autoridades iraníes han denunciado la muerte de al menos cuatro personas, entre ellas un menor de edad, por causa de un ataque perpetrado por las tropas estadounidenses contra la localidad de Kuhestak, en el condado de Sirik, en la provincia de Hormozgan (sur), donde estaba siendo celebrada una boda.