Irán lanza un ataque múltiple contra Israel, Kuwait, Emiratos Árabes, Bahréin, Qatar y Jordania

Irán ha respondido al ataque masivo desencadenado esta mañana por Estados Unidos e Israel con misiles dirigidos no solo contra territorio israelí, sino contra posiciones militares norteamericanas en sus bases en la región, concretamente en Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

La agencia semioficial de noticias iraní Fars informa de ataques contra la Quinta Flota de EEUU en Bahréin, la base aérea de Al Udeid en Qatar, la base aérea de Al Salem en Kuwait y la base aérea de Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos.

De momento, el Gobierno de Bahréin ha confirmado el ataque iraní contra un centro de control del contingente naval estadounidense desplegado en el golfo Pérsico, el mar Rojo y el mar de Arabia, y cuya sede está instalada precisamente en el reino árabe.

"Un centro de servicio de la Quinta Flota ha sido objeto de un ataque con misiles", ha indicado la agencia oficial de noticias bahreiní, BNA, en un comunicado. "Instamos al público a seguir las instrucciones emitidas por las autoridades oficiales y a obtener información de fuentes oficiales", ha añadido.

El comunicado tiene lugar después de que la radiotelevisión oficial iraní, IRIB, confirmara el comienzo de este ataque contra Bahréin en respuesta a la operación conjunta desencadenada por Estados Unidos e Israel contra sus centros de poder en Teherán y otras partes del país.

Bahréin se ha limitado a informar que "los ataques contra sitios e instalaciones dentro de las fronteras del Reino fueron lanzados desde fuera de su territorio, en flagrante violación de la soberanía y la seguridad del Reino.

"Las autoridades militares y de seguridad competentes comenzaron inmediatamente a aplicar los planes de emergencia aprobados y a tomar las medidas necesarias", añade el comunicado de BNA.

El Gobierno de Bahréin condena "estos traicioneros ataques, que representan una amenaza directa a la seguridad del Reino y la seguridad de sus ciudadanos y residentes", y subraya que "se reserva su pleno derecho a responder y tomar las medidas necesarias para proteger su seguridad nacional y preservar su soberanía, en coordinación con sus aliados y socios".

Irán lanza su primera represalia contra Israel con misiles y drones

Irán ha ejecutado su primer ataque directo contra Israel tras el operativo conjunto de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Teherán. La Guardia Revolucionaria anunció el lanzamiento de una ofensiva que incluyó misiles balísticos y drones, apenas unas horas después de los bombardeos contra instalaciones clave de la República Islámica.

En un comunicado difundido por medios estatales, el cuerpo militar informó del inicio de “una primera ola de amplios ataques con misiles y aeronaves no tripuladas” en respuesta a lo que calificó como una “agresión del enemigo hostil y criminal” contra Irán.

El Ejército israelí confirmó el ataque, que se habría producido en dos tandas casi consecutivas, y aseguró haber activado sus sistemas de defensa antimisiles para interceptar los proyectiles.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel detectaron el lanzamiento de misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel”, señalaron las autoridades militares en un comunicado. Según añadieron, los sistemas defensivos están operativos para neutralizar la amenaza, mientras el Mando del Frente Interior ha enviado alertas preventivas a los teléfonos móviles en las zonas potencialmente afectadas.

De acuerdo con fuentes militares citadas por The Times of Israel, al menos un misil fue interceptado en el norte del país, mientras que otro impactó en una zona despoblada sin provocar víctimas ni daños personales.

Qatar denuncia varios ataques contra su territorio

El Ministerio de Defensa de Qatar también ha denunciado ataques con misiles contra su territorio, sin especificar su origen, que han sido desarticulados.

"El Ministerio confirmó que la amenaza fue controlada inmediatamente después de su detección, de acuerdo con el plan de seguridad estipulado, y que todos los misiles fueron interceptados antes de que alcanzaran territorio de Qatar".

Jordania anuncia el derribo de dos misiles balísticos "lanzados contra territorio jordano"

El Ejército de Jordania ha anunciado este viernes el derribo de dos misiles balísticos "lanzados contra territorio jordano", en medio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán y la respuesta de Teherán, que ha lanzado misiles contra objetivos militares estadounidenses en la región y contra territorio de Israel.

Así, ha afirmado en un comunicado que "dos misiles balísticos lanzados contra territorio jordano han sido derribados, después de ser interceptados con éxito por los sistemas de defensa aérea jordanos", antes de afirmar que ha desplegado aviones en el espacio aéreo para labores "operativas".

"Estos vuelos se enmarcan en las operaciones de reconocimiento aéreo e inspección, con el objetivo de mantener la seguridad del espacio aéreo jordano y mantenerlo libre de cualquier infiltración o actividad ilegal", ha manifestado, al tiempo que ha subrayado que las Fuerzas Armadas "siguen cumpliendo su deber nacional" de proteger el país "con la máxima eficiencia y competencia"