UN REFERÉNDUM MUY AJUSTADO
Islandia vota su regreso a las negociaciones de adhesión a la Unión Europea
UN REFERÉNDUM MUY AJUSTADO
Los islandeses acuden este sábado a las urnas para decidir si reabren las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, suspendidas desde hace más de una década. El referéndum es consultivo, aunque el Gobierno se ha comprometido a respetar el resultado.
La votación llega con una enorme igualdad entre partidarios y detractores. El último sondeo de Gallup sitúa al 51,6% en contra de reabrir las negociaciones, frente al 48,4% que las respalda. Sin embargo, una encuesta anterior de Maskína daba ventaja al “sí”, con un 51,3%.
La campaña ha estado marcada por cuestiones que afectan directamente al país, como el coste de la vida, la inflación y el control de los recursos pesqueros, además de la soberanía nacional.
Un voto favorable no supondría la entrada inmediata de Islandia en la UE. Solo permitiría volver a negociar con Bruselas y, si finalmente se alcanzase un acuerdo, este tendría que someterse a una nueva votación ciudadana.
Islandia ya forma parte del Espacio Económico Europeo desde 1994 y del espacio Schengen desde 2001, además de participar en programas europeos como Erasmus.
El país solicitó su adhesión a la UE en 2009, durante la crisis financiera, pero suspendió las negociaciones en 2013 y retiró formalmente su candidatura en 2015.
Los colegios electorales estarán abiertos hasta las 22:00 horas locales y los primeros resultados se esperan durante la madrugada del domingo.
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