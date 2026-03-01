Israel anuncia su primera ola de bombardeos "contra el corazón de Teherán"

OPERACIÓN CON EEUU

El Ejército de Israel ha anunciado este domingo el comienzo de una ola de ataques "contra el corazón" de la capital de Irán, Teherán, por vez primera desde el inicio ayer sábado de la operación conjunta con EEUU

Miembros de las fuerzas de seguridad y rescate israelíes trabajan en el lugar donde se disparó un misil balístico desde Irán.
Miembros de las fuerzas de seguridad y rescate israelíes trabajan en el lugar donde se disparó un misil balístico desde Irán. | Europa Press

El Ejército de Israel ha anunciado este domingo el comienzo de una ola de ataques "contra el corazón" de la capital de Irán, Teherán, por vez primera desde el inicio el sábado de la operación conjunta con EEUU.

"Por primera vez, el Ejército de Israel está atacando objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia", han anunciado los militares en sus redes sociales.

Este ataque es la culminación provisional de los bombardeos de las 24 horas previas, ejecutados en un primer momento "para establecer superioridad aérea y abrir camino hacia Teherán".

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats