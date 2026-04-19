Israel critica duramente a España y Sánchez pide romper el acuerdo con la Unión Europea

La tensión en Oriente Próximo continúa aumentando este fin de semana tras el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, en un contexto marcado por amenazas militares, negociaciones inciertas y un endurecimiento del discurso político internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Irán ha incumplido el alto el fuego, aunque mantiene que todavía es posible alcanzar un acuerdo.

Trump ha anunciado que una delegación estadounidense viajará a Islamabad para negociar con Irán, ofreciendo un “trato justo y razonable”. Sin embargo, ha advertido de graves consecuencias si no se alcanza un acuerdo, incluyendo ataques contra infraestructuras clave como centrales eléctricas y puentes.

Por su parte, Irán ha condicionado su participación en las conversaciones al levantamiento del bloqueo naval en Ormuz, al que califica de “ilegal” y de castigo colectivo contra su población. Mientras tanto, las autoridades iraníes han restringido el tránsito de petroleros en la zona, agravando la incertidumbre energética global.

En paralelo, se intensifican los contactos diplomáticos. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mantienen conversaciones sobre una posible mediación en las negociaciones con Estados Unidos, cuyo alto el fuego expira en los próximos días.

Israel responde con dureza a la propuesta de España

La crisis internacional también ha abierto un nuevo frente diplomático entre España e Israel. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que propondrá a la Unión Europea la ruptura del acuerdo de asociación con Israel, al considerar que el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu viola el derecho internacional.

La respuesta israelí no se ha hecho esperar. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha criticado duramente a Sánchez y ha rechazado de forma contundente la iniciativa española. Además, ha calificado la postura del Gobierno español de “hipócrita”, cuestionando sus relaciones con otros países.

Este cruce de declaraciones evidencia una creciente fricción diplomática en el escenario internacional, en un momento especialmente delicado por la evolución del conflicto en Oriente Próximo y sus implicaciones globales.