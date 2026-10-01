Israel tacha de suicida radical al copiloto del vuelo a Tel Aviv

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró ayer que el copiloto del vuelo de Flydubai desviado el miércoles a Arabia Saudí “fue sometido a un adoctrinamiento islamista radical” y recalcó que “está claro que era un suicida”, entre las denuncias sobre que habría atacado al piloto para intentar estrellar el avión, no confirmadas oficialmente.

“Fue sometido a un adoctrinamiento islamista radical”, manifestó en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense Fox News, la segunda en menos de 24 horas, antes de agregar que “abandonó su asiento e intentó romper los instrumentos” de la cabina para forzar la caída del avión.

Asimismo, subrayó que, una vez que fue reducido con la ayuda de varios pasajeros, el sospechoso “pidió que lo mataran”. “Está claro que era un suicida”, señaló Netanyahu, quien apuntó que “parece muy probable que fuera a estrellar el avión”, si bien reconoció que “no hay conclusiones finales” sobre lo sucedido, con las investigaciones ya en marcha.

“Vacío legal”

Netanyahu puntualizó además el “vacío legal” detectado en lo relativo a la entrada en el país de ciudadanos de países con los que Israel no mantiene relaciones, dado que el sospechoso es omaní, por lo que consideró necesario esclarecer por qué fue asignado a este vuelo.

Por otra parte, ensalzó la “cooperación total de las autoridades emiratíes” en las pesquisas. “A ambos nos interesa que esto no vuelva a pasar”, dijo, al tiempo que insistió en la existencia de “indicaciones de que Irán y sus subsidiarios están intentando llevar a cabo ataques contra Israel y los israelíes” de cara a las elecciones legislativas del 27 de octubre.

La aerolínea Flydubai confirmó que se produjo “un altercado en la cabina de mando” durante el vuelo -que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv- y que el avión tuvo que ser desviado a Arabia Saudí para un aterrizaje de emergencia, al tiempo que insistió en que las investigaciones continúan para aclarar lo sucedido por lo que pidió no especular sobre el origen del incidente.

Las alertas saltaron a primera hora del miércoles después de que se emitiera una señal de alarma desde la cabina del aparato sobre el espacio aéreo jordano. El avión finalmente logró aterrizar.