La Justicia francesa abre la puerta a que Marine Le Pen sea candidata en 2027 pese a su condena

Marine Le Pen en los tribunales de Francia en una imagen de archivo.

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, podrá optar a las elecciones presidenciales de 2027 después de que el Tribunal de Apelación de París rebajara este martes su pena de inhabilitación efectiva a 15 meses. La resolución mantiene, sin embargo, la obligación de cumplir un año de prisión bajo control con brazalete electrónico, una condición que la propia dirigente había señalado como incompatible con una campaña electoral.

La sentencia modifica parcialmente el fallo dictado en 2025 por malversación de fondos públicos, cuando Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión —dos de ellos firmes— y a cinco años de inhabilitación política con aplicación inmediata. Tras el recurso, la reducción de la inhabilitación despeja el obstáculo legal para concurrir por cuarta vez consecutiva a las presidenciales.

El brazalete electrónico condiciona su futuro político

Pese a que la resolución le permite presentarse a las elecciones, el mantenimiento del brazalete electrónico durante un año deja abierta la incógnita sobre su candidatura. Le Pen había manifestado en varias ocasiones que no haría campaña ni asumiría la Presidencia de la República bajo medidas de control judicial.

La líder de Agrupación Nacional (RN) tiene previsto pronunciarse sobre su futuro político en una entrevista televisada este martes, en la que podría confirmar si mantiene su candidatura o deja paso al presidente del partido, Jordan Bardella, como aspirante a la Presidencia.

Condena por malversación de fondos europeos

El caso se remonta a la investigación por el uso irregular de fondos del Parlamento Europeo destinados a asistentes parlamentarios. La Justicia francesa considera probado que parte de esos recursos fueron utilizados para financiar trabajadores del partido en Francia.

Además de la reducción de la inhabilitación efectiva, el tribunal mantiene la condena de prisión —con parte de la pena suspendida— y una multa económica.

Bardella, alternativa si Le Pen renuncia

Durante los últimos meses, Agrupación Nacional había trabajado con dos escenarios: una candidatura encabezada por Le Pen o, en caso de que la dirigente quedara definitivamente apartada, el relevo por parte de Jordan Bardella, presidente del partido y considerado su principal sucesor.

La decisión judicial devuelve ahora la iniciativa a Le Pen, que deberá decidir si acepta concurrir a las elecciones con las restricciones impuestas por la sentencia o si mantiene su compromiso de apartarse en favor de Bardella.